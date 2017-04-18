В Москве банда таксистов-боксеров грабила пассажиров

В столице задержаны трое таксистов, которых подозревают в разбойных нападениях на пассажиров. Как установили следователи, водители подбирали клиентов, а по дороге избивали их до полусмерти, забирая все ценности. Затем пострадавших выкидывали в лесополосе, передает Life.

В основном добычей преступников становились деньги – до 20 тысяч рублей, а также телефоны и планшеты. Установлено, что таксисты являются мастерами спорта по боксу. Кроме того, они профессионально занимались в клубах ММА.