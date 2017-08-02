Байкальск призвал на помощь Путина

Стрельба в Мособлсуде Уход Малахова с Первого канала Наркотический скандал с Кафельниковой Интервью Эксклюзив

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Среда 2 августа
Лента новостей
14:59
Рейс задержали на два дня из-за секса черепах
14:52
Водонаева оставила сына и улетела на море с любовником
14:48
В Великобритании по ошибке "похоронили" мужа королевы
14:43
Шесть легкоатлетов из России попались на допинге
14:37
В Кремле пройдет День знаний со звездами
14:32
В Киеве заявили о распаде Украины за полгода
14:24
Сати Казанова пришла в загс с эффектным брюнетом
14:17
Десантники отняли в магазине водку и виски (видео)
13:50
Жена Малахова о его уходе с Первого канала
13:50
Поликлиники в России заработают по-новому
13:33
Программа реновации затронет четверть жителей столицы
13:23
Охрана выставила из больницы умирающую с проколотым кишечником
13:04
Вера Брежнева мучается от боли
12:55
Россиянин отсудил 50 тысяч за запах в номере
12:46
Вооруженные арматурой строители устроили массовую драку в Москве
12:34
В окружении Леонтьева рассказали о его пластике
12:32
Как из предателя Родченкова на Западе делают героя
12:30
Майдан приравняли к бомбежкам Югославии
12:22
В Турции затонула яхта с туристами
12:15
Пять культовых ужастиков
12:11
Максим Виторган заставил тещу плакать
11:58
Таинственным сигналам из космоса нашли разумное объяснение
11:50
Трамп грязно выругался о Белом доме
11:36
Ксенофонтова увезла детей после скандального развода
11:28
Биткоин распался надвое
11:27
45-летняя жена Лепса в купальнике произвела фурор
11:12
Десять пакетов с расчлененными людьми нашли на берегу Москвы-реки
10:49
Савченко платили 100 долларов в час за оказание секс-услуг
10:48
На Ленинградском проспекте сбили мужчину с ребенком
10:45
Пугачеву втянули в скандал с Малаховым
10:32
Москвич нашел труп в своей квартире
10:31
Самые отвратительные персонажи "Игры престолов"
10:18
Посетителей вокзалов Москвы поставят в электронные очереди
10:09
На Останкинской башне открылся балкон
10:06
Николай Носков впервые рассказал о тяжелой болезни
09:45
Причиной смерти деревьев стали гигантские опята-убийцы
09:41
Турист из России погиб в Перу
09:31
Из Москвы-реки выловили винтовку с патронами
09:20
В школы триумфально возвращается астрономия
09:17
Кафельникова показала залитое кровью свадебное платье
09:17
Над Антарктидой поймали НЛО (видео)
08:53
Обиженная Украина требует денег за Крымский мост
08:42
Банк "Крыловский" лишился лицензии
08:33
В США вернулся опасный вирус
08:18
"Евровидение" меняет правила из-за Самойловой
08:05
При пожаре на западе Москвы погиб человек
08:01
В России отмечают День ВДВ
21:59
Олимпийского чемпиона задержали по делу о педофилии
21:35
На Шепелева серьезно давят из-за ухода Малахова
21:26
Кафельников после скандала с дочерью задумал пойти в бомжатник
21:14
Жена указала Олегу Газманову на его возраст
21:07
22-летняя модель умерла на глазах мужа
20:56
В Москве задержанного за взятку прокурора отправили под арест
20:46
Аллу Пугачеву отвезли на кладбище
20:33
Избитая "бандой ГТА" конвоир пожаловалась на издевательства
20:22
"Голая" Лолита прилюдно сцепилась с Миро
19:59
В Москве напали на известного писателя
19:51
Кто займется московской реновацией
19:49
Перестрелка в Мособлсуде попала на видео
19:48
Лера Кудрявцева переживает кризис в отношениях
19:19
Как нельзя наказывать детей
19:10
Опубликован список погибших в Мособлсуде
19:09
Больную Ротару перепутали с Пугачевой
18:44
Суд арестовал имущество Вороненкова
18:38
Конвой "банды ГТА" обвинили в грубых нарушениях
18:22
Кто заплатил 25 миллионов за свадьбу Никиты Преснякова
18:14
Володин посетил академию акварели Сергея Андрияки
17:50
Чем соблазняют ангелы Victoria’s Secret
17:46
Назван организатор дерзкого побега "банды ГТА"
17:39
Cамые бесстыжие наряды звезд на "Жаре"
17:28
Многодетная мать умерла во время секс-вечеринки
17:02
В Москве у гостиницы "Украина" случилась перестрелка
16:57
Кальчева прошлась по роману Баскова с Лопыревой
16:46
По Петербургу гуляет потерявшийся лось (видео)
16:46
В Сети появилась запись перестрелки в Мособлсуде
16:42
"Голое" боди Лолиты свело россиянок с ума
16:32
Алибасов покидает страну из-за внебрачного ребенка
16:30
Бойцы Росгвардии героически остановили побег "банды ГТА"
16:01
Изуродовання пластикой "женщина-кошка" выходит замуж за богача
15:48
Что россияне забывают в такси
15:34
Собчак с Виторганом показали нежность к сыну
15:26
Первые кадры с места стрельбы в Мособлсуде (видео)
15:25
Подробности дерзкой атаки "банды ГТА" на суд
15:22
Кем заменят Андрея Малахова
15:05
В Москве принята программа реновации
14:57
Сергей Шнуров рассказал об опухоли
14:57
К концу года евро подскочит до 80 рублей
14:48
Звезда Instagram насмерть разбилась на байке
14:47
Художница грудью нарисовала Порошенко в бане
14:29
В Мособлсуде открыли стрельбу
14:27
Легендарный тренер умер в аварии с КамАЗом
14:17
Малахов ушел с Первого канала из мести
14:14
Самые скандальные увольнения телеведущих
14:14
Эдита Пьеха горюет из-за семейной драмы
14:11
Россиянам раскрыли секрет выбора арбузов
14:07
Водоемы Москвы начнут патрулировать говорящие дроны
14:03
Рэп-рокер Noize MC даст концерт в Санкт-Петербурге
13:55
23-летняя россиянка вышла замуж за жениха Ирины Шейк
13:41
В России приблизились к созданию лекарства от рака
13:40
Бузова сцепилась с Бородиной
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачеву втянули в скандал с Малаховым
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
Зачем Малахову скандал с увольнением
Лера Кудрявцева переживает кризис в отношениях
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
Малахов ушел с Первого канала из мести
Регионы

Байкальск призвал на помощь Путина

Байкальская ТЭЦ. Фото: wikipedia.org
Проблемы с теплоснабжением и отсутствие горячей воды второй год подряд вынудили жителей Байкальска Иркутской области устроить пикет. Главная претензия организаторов акции – полное бездействие региональных властей и лично губернатора Иркутской области Сергея Левченко в решении проблемы. Горожане обратились к президенту России с просьбой лично вмешаться для разрешения сложной ситуации.
прочитано 372 раза

Организатор митинга – член КПРФ Федор Ларченко. Акция собрала около 300 человек, большинство из которых поставили свои подписи под обращением к Владимиру Путину.

ПО ТЕМЕ

За счет каких мер предстоит спасать Байкал

В Общественной палате просят спасти Байкал

ОНФ проведет в Иркутске конференцию по лесу

ТЭЦ, построенная в 1965 году, досталась администрации Иркутской области от закрывшегося в декабре 2013 года Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.Оборудование станции уже исчерпало свой ресурс. Решение о строительстве новой теплоэлектроцентрали было принято еще в 2014 году, по госпрограмме "Охрана окружающей среды" федеральные власти выделили региональному правительству более 2 миллиардов рублей. Однако правительство Иркутской области вот уже третий год не может прийти к заключению, какого типа котельная нужна городу. В результате, проект по сути заморожен, а жители уже второе лето подряд проводят без горячей воды.

Собравшиеся на митинг работники ТЭЦ, представители совета ветеранов и общественности обвиняют в бездействии губернатора области Сергея Левченко. Полностью солидарен с горожанами и мэр Байкальска Василий Темгеневский. "Администрация за эти годы сделала все от нее зависящее, чтобы в Байкальске не был сорван ни один отопительный сезон. Но сегодня ситуация критическая, а все наши обращения в областные структуры и министерства остаются без ответа", – заявил градоначальник.

О критической ситуации с подготовкой ТЭЦ Байкальска к зиме говорил и замминистра энергетики России Андрей Черезов. Он сообщил, что руководство ТЭЦ и правительство Иркутской области не выполняют нормативы запаса топлива на станции. Фактически в настоящее время запасы не позволяют функционировать теплоисточнику. Кроме того, по словам Черезова, вопрос по выбору типа ТЭЦ на региональном уровне не решается.

Как отмечается в письме, направленном российскому лидеру участниками акции, в городе нарастает напряжение. "Еще чуть-чуть и люди выйдут на баррикады, потому что нет сил терпеть подобное наплевательское отношение со стороны руководства области… Представители губернатора, приезжающие в Байкальск, пытаются нам доказать, что Иркутская область под управлением Левченко живет хорошо, но мы здесь, в Байкальске, этого не замечаем и вряд ли заметим, пока из наших кранов не побежит горячая вода", – пишут горожане.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Мы устали от пустых обещаний губернатора Иркутской области, от его намеренного отстранения от решения наших насущных проблем и откровенного бездействия", – говорится в письме. Обращаться к Левченко смысла нет, и не остается ничего другого, как надеяться на помощь главы государства, заключают жители Байкальска.

Автор: Федор Лопырев2 августа 2017, 12:31

комментарии

Политика

В Киеве заявили о распаде Украины за полгода
Трамп грязно выругался о Белом доме
Майдан приравняли к бомбежкам Югославии
Ненависть Маккейна к России объяснили шкурным интересом

Шоу-бизнес

Водонаева оставила сына и улетела на море с любовником
Сати Казанова пришла в загс с эффектным брюнетом
На Моисеева напали из-за гигантских долгов
Жена Малахова о его уходе с Первого канала

Проишествия

Охрана выставила из больницы умирающую с проколотым кишечником
Десантники отняли в магазине водку и виски (видео)
Кто помог остановить "банду ГТА" в Мособлсуде
22-летняя модель умерла на глазах мужа

Lifestyle

Страшная судьба актрисы Екатерины Голубевой
Пять культовых ужастиков
Самые отвратительные персонажи "Игры престолов"
Самые скандальные увольнения телеведущих
Общество

Савченко платили 100 долларов в час за оказание секс-услуг

Все началось с чтения эротического романа вслух
Шоу-бизнес

Максим Виторган заставил тещу плакать

Актер из-за невнимательности довел до слез мать Ксении Собчак

Шоу-бизнес

Вера Брежнева мучается от боли

Певица дала волю эмоциям
Происшествия

Охрана выставила из больницы умирающую с проколотым кишечником

Женщина скончалась в реанимации не приходя в сознание

Гороскоп

Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину

Фоторепортажи

Чем соблазняют ангелы Victoria’s Secret
Cамые бесстыжие наряды звезд на "Жаре"
23-летняя россиянка вышла замуж за жениха Ирины Шейк
Пугачева боится залезать в "гроб"

Спорт

Как из предателя Родченкова на Западе делают героя
Олимпийского чемпиона задержали по делу о педофилии
Кафельников после скандала с дочерью задумал пойти в бомжатник
Роналду удивил суд нелепыми оправданиями

Регионы

Бортпроводник спас переставшего дышать ребенка
По Петербургу гуляет потерявшийся лось (видео)
В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru