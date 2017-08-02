Байкальск призвал на помощь Путина

Проблемы с теплоснабжением и отсутствие горячей воды второй год подряд вынудили жителей Байкальска Иркутской области устроить пикет. Главная претензия организаторов акции – полное бездействие региональных властей и лично губернатора Иркутской области Сергея Левченко в решении проблемы. Горожане обратились к президенту России с просьбой лично вмешаться для разрешения сложной ситуации.

Организатор митинга – член КПРФ Федор Ларченко. Акция собрала около 300 человек, большинство из которых поставили свои подписи под обращением к Владимиру Путину.

ТЭЦ, построенная в 1965 году, досталась администрации Иркутской области от закрывшегося в декабре 2013 года Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.Оборудование станции уже исчерпало свой ресурс. Решение о строительстве новой теплоэлектроцентрали было принято еще в 2014 году, по госпрограмме "Охрана окружающей среды" федеральные власти выделили региональному правительству более 2 миллиардов рублей. Однако правительство Иркутской области вот уже третий год не может прийти к заключению, какого типа котельная нужна городу. В результате, проект по сути заморожен, а жители уже второе лето подряд проводят без горячей воды.

Собравшиеся на митинг работники ТЭЦ, представители совета ветеранов и общественности обвиняют в бездействии губернатора области Сергея Левченко. Полностью солидарен с горожанами и мэр Байкальска Василий Темгеневский. "Администрация за эти годы сделала все от нее зависящее, чтобы в Байкальске не был сорван ни один отопительный сезон. Но сегодня ситуация критическая, а все наши обращения в областные структуры и министерства остаются без ответа", – заявил градоначальник.

О критической ситуации с подготовкой ТЭЦ Байкальска к зиме говорил и замминистра энергетики России Андрей Черезов. Он сообщил, что руководство ТЭЦ и правительство Иркутской области не выполняют нормативы запаса топлива на станции. Фактически в настоящее время запасы не позволяют функционировать теплоисточнику. Кроме того, по словам Черезова, вопрос по выбору типа ТЭЦ на региональном уровне не решается.

Как отмечается в письме, направленном российскому лидеру участниками акции, в городе нарастает напряжение. "Еще чуть-чуть и люди выйдут на баррикады, потому что нет сил терпеть подобное наплевательское отношение со стороны руководства области… Представители губернатора, приезжающие в Байкальск, пытаются нам доказать, что Иркутская область под управлением Левченко живет хорошо, но мы здесь, в Байкальске, этого не замечаем и вряд ли заметим, пока из наших кранов не побежит горячая вода", – пишут горожане.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Мы устали от пустых обещаний губернатора Иркутской области, от его намеренного отстранения от решения наших насущных проблем и откровенного бездействия", – говорится в письме. Обращаться к Левченко смысла нет, и не остается ничего другого, как надеяться на помощь главы государства, заключают жители Байкальска.