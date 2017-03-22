За счет каких мер предстоит спасать Байкал

Этот год объявлен годом экологии, одной из ключевых задач, которые ставят перед собой власти и жители Иркутской области, – это восстановление экосистемы Байкала. В Общественной палате прогнозируют, что скоро озеро может лишиться статуса самого чистого источника пресной воды, если местные предприятия продолжат загрязнять водоем.

Ядовитое наследство

Президентом Владимиром Путиным 2017 год объявлен годом экологии. При этом на конец 2016 года пришлась знаменательная для природоохранной сферы дата: 25 декабря исполнилось три года со дня закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Остановка ядовитого предприятия – важный шаг на пути оздоровления экосистемы Байкала, сейчас среди экологов и в кабинетах правительства идет обсуждение проблемы, как ликвидировать "наследие" завода. Производство, отработав почти полвека, оставило "для потомков" более 6,2 миллиона тонн отходов, ликвидация таковых только предстоит. Отходы БЦБК – это только часть экологических проблем.

"Что ждет нас в 2017, в Год экологии? Я уверен: будет война. Уже сейчас очевидно, что одна из самых главных битв случится вокруг озера Байкал. Мы получаем сотни обращений граждан с просьбами помочь сохранить озеро! Проблем действительно много: уровень воды снижается, прибрежная зона запущена, уровень загрязнения повышен", – заявил секретарь Общественной Палаты Александр Бречалов.

Еще один повод бить тревогу – это распространение водоросли спирогира в прибрежной зоне Байкала, причина тому – местные предприятия. "Из-за неэффективной работы очистительных сооружений в озеро сбрасываются миллионы кубометров сточных вод. Эти воды не очищены от фосфатов, а их накопление как раз и ведет к разрастанию спирогиры", – рассказала руководитель общественного проекта "Сохранение озера Байкал" Екатерина Удеревская.

Антисанитария флота

Экологи выделили несколько групп хозяйствующих субъектов, которые наносят вред Байкалу. Среди таковых – Байкальский флот, сбрасывающий нефтепродукты и балластовые воды со своих судов. "За последние несколько лет количество судов всех классов на Байкале существенно увеличилось. Точное их количество подсчитать невозможно из-за отсутствия контроля. Считается, что всего на Байкале более 2,5 тыс. различных плавсредств, включая маломерный флот. Подавляющее большинство из них не сдает скопившиеся опасные отходы на специальные пункты, а сбрасывает прямо в озеро. Ежегодно с судов в Байкал попадает около 160 тонн нефтепродуктов", – сообщают в организации "Гринпис Россия".







По оценкам Министерства природных ресурсов России одним из загрязнителей озера являются местные предприятия жилищно-коммунального хозяйства. "Состояние ЖКХ Байкальской природной территории характеризуется крайней изношенностью большинства объектов коммунальной инфраструктуры, низкой эффективностью очистки сточных вод. Многие объекты ЖКХ, в первую очередь в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, оказывают существенное негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал", – заявляют в федеральном ведомстве.

Экологическое законодательство также нарушают бюджетные организации – например, структурные подразделения Иркутского государственного университета. "Инспекторы Управления Росприроднадзора по Иркутской области проверили объекты, осуществляющие водопользование озером Байкал. Были выявлены такие нарушения, как порча земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления", – уточняется в материалах ведомства. В адрес ИГУ были выданы предписания за невыполнение требований по оборудованию хозяйственных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, подразделения не обеспечили охрану от загрязнения.

Подпольные объекты

Даже после закрытия БЦБК промышленность остается ключевым загрязнителем Байкала. К примеру, в зоне риска находятся нелегальные производства по розливу воды, которые активно запускаются по побережью озера. "Источниками загрязнения могут стать смазочные материалы, твердые бытовые отходы от производства, выбросы от автотранспорта для транспортировки готовой продукции, шумовое загрязнение от насосов и другие факторы. Риск загрязнения сводится к нулю только в случае применения высокотехнологичного оборудования и замкнутой системы водоснабжения предприятий", – сообщают в фонде "Чистые моря". В Иркутской области и Республике Бурятия разрастается сеть подпольных китайских предприятий: на побережье Байкала открываются нелегальные цехи по розливу воды, продукция отправляется на продажу в Китай. Данные производства можно назвать "невидимыми" для контролирующих органов, но, к сожалению, вред от них для экосистемы Байкала вполне различим.

Впрочем, российские предприятия тоже не всегда соблюдают нормы законодательства. Так, в Слюдянскомрайоне в поселке Байкал функционирует предприятие, учрежденное ЗАО "ВостокБайкалИнвест" (владеет Группой компаний "Байкал"), – ООО "Торговый дом "Легенда Байкала". Производство было построено в водоохранной зоне, соответствующий знак Министерства природных ресурсов РФ можно увидеть на территории организации. Согласно закону "Об охране озера Байкал", на Прибайкальской природной территории предприниматели могут строить и реконструировать производство при одном важном условии – при получении положительного заключения госэкспертизы проектной документации. "В соответствии с Градостроительным кодексом, такая экспертиза не требуется, если на участке планируется строить объекты, общая площадь которых составляет не более 1,5 тысячи квадратных метров" – отмечают юристы.

В действительности, "ВостокБайкалИнвест" построил в поселке Байкал производство площадью более 2,6 тысячи квадратных метров, так что исключения, предусмотренные Градостроительным кодексом, не распространяются на это предприятие. Тот факт, что предприятие могло быть построено до введения в действие закона об обязательной экологической экспертизе не дает ему право загрязнять озеро и особо охраняемую природную территорию. Подобные объекты на берегу Байкала – угроза для экосистемы уникального источника воды.

Согласно утвержденным нормам, никакое производство не может быть размещено в 100 метровой водоохранной зоне. Это правило является ключевым условием для защиты озера от загрязнений. Но производство "Легенды Байкала", которое включает в себя цеха, железнодорожную линию и трансформаторные станции, расположено прямо на берегу озера. Получается, что пищевое предприятие, производящее бутилированную воду, работает без установленной зоны санитарной охраны, которая предписано законом для водозаборов. Каким именно образом производство с таким количеством нарушений продолжает работать, не привлекая внимания надзорных органов, остается загадкой.

Процедура для новых

Чтобы улучшить ситуацию вокруг Байкала, законодатели внесли поправки в федеральный закон "Об экологической экспертизе". С июля 2014 года вступили в силу изменения, согласно которым бизнесмены обязаны подтверждать проектную документацию для объектов, которые планируется построить или реконструировать на территории Байкальской природной территории. В ее состав входят само озеро Байкал, а также водоохранная зона и водосборные участки. "При этом не установлено никакого переходного периода для выдачи разрешений на строительство объектов по ранее подготовленной проектной документации", - отмечается в материалах Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН.

Экологи не могут найти ответ на вопросы, по каким причинам экологическая экспертиза касается только новых проектов или программ реконструкции, почему старым, загрязняющим предприятиям не нужно проходить через процедуру экологической экспертизы. А ведь именно уже работающие предприятия, построенные с нарушением всех существующих норм, в наибольшей степени вредят чистоте озера, но именно к ним, почему-то, меньше всего вопросов. В комиссии по экологии Общественной палаты России напоминают, что Байкал может потерять статус самого чистого озера в мире, если спирогира будет продолжать распространяться. Властям и правоохранителям необходимо экстренно пресечь экологические нарушения всех предприятий, участвующих в загрязнении уникального источника воды.

Мнения

Депутат Государственной Думы Андрей Чернышев:

"Буквально несколько дней назад наш Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в Государственной Думе провел круглый стол, посвященный защите Байкала. На нем, в присутствии представителей профильных министерств, обсуждались те изменения в законодательство, которые нужно принять для защиты уникального озера. Сейчас главное – четко установить его границы как охраняемого объекта. И, конечно, необходимо максимально исключить всякую возможность загрязнения в этих границах. Все предприятия на берегу Байкала как промышленные, так и туристические должны быть оборудованы централизованным водоотведением. Объекты, которые наносят вред экологии озера, должны быть закрыты, независимо от того давно они работают или только строятся. Возможность этого показал пример БЦБК. Байкал – наша гордость и его защита должна иметь абсолютный приоритет".

Депутат Государственной Думы Николай Будуев:

"На сегодняшний момент в Иркутской области запущена информационная работа в муниципалитетах. Коммунальщикам и чиновникам местной администрации поясняют, как в ускоренном режиме получить положительное заключение на строительство локальных очистных сооружений. Для небольших поселений наиболее оптимально строительство объектов блочно-модульного типа. Если подобное решение будет принято на вооружение, выиграют и муниципалитеты, и экосистема Байкала. Очевидно, что деятельность любых предприятий и объектов туристической инфраструктуры, не имеющих систем водоотведения и утилизации отходов должна быть прекращена".