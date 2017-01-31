В Общественной палате просят спасти Байкал

Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов попросил чиновников из Минприроды обратить внимание на неутешительную ситуацию на Байкале. Обсуждение этой темы проходило на заседании Общественного совета при министерстве.

На Байкале до сих пор не решена проблема утилизации и переработки отходов жизнедеятельности населения, из-за этого ухудшается экосистема озера, отметил на заседании Александ Бречалов. В результате хозяйственной и стихийно-рекреационной деятельности с 2006 года в два с половиной раза снизилась популяция омуля.

Александр Бречалов добавил, что и тема очистных сооружений остается очень болезненной. С 2012 до 2020 года должны быть модернизированы 45 комплексов водооочистки, на эти цели выделено более 11 миллиардов рублей. Но, в отчете об исполнении этих работ пока что идет речь лишь о восьми сооружениях.

Секретарь Общественной палаты подчеркнул, что необходимо провести анализ эффективности федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". "Такую работу нужно проводить системно на постоянной основе, в том числе и следующему созыву Общественной палаты", – сказал Бречалов.

Он также отметил, что главный актив – это люди, руководители некоммерческих организаций и волонтерских проектов, которые уже сегодня занимаются решением проблем экологии озера. Среди них – активистка из Иркутской области Екатерина Удеревская, руководитель экопроекта "Отряд Пятнадцать Ноль Восемь" Александр Деев, руководитель проекта "Ольхон - территория развития" Эльмира Семенова и организатор серии забегов "Международный Байкальский ледовый марафон" Алексей Никифоров.

Байкал – одно из древнейших озер на Земле и самое глубокое озеро в мире. Байкал входит в десятку самых больших озер в мире. Его средняя глубина около 730 метров, максимальная – 1637 метров. В 1996 году Байкал был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.