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В Общественной палате просят спасти Байкал

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Knyazev
Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов попросил чиновников из Минприроды обратить внимание на неутешительную ситуацию на Байкале. Обсуждение этой темы проходило на заседании Общественного совета при министерстве.
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На Байкале до сих пор не решена проблема утилизации и переработки отходов жизнедеятельности населения, из-за этого ухудшается экосистема озера, отметил на заседании Александ Бречалов. В результате хозяйственной и стихийно-рекреационной деятельности с 2006 года в два с половиной раза снизилась популяция омуля.

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Александр Бречалов добавил, что и тема очистных сооружений остается очень болезненной.  С 2012 до 2020 года должны быть модернизированы 45 комплексов водооочистки, на эти цели выделено более 11 миллиардов рублей. Но, в отчете об исполнении этих работ пока что идет речь лишь о восьми сооружениях.

Секретарь Общественной палаты подчеркнул, что необходимо провести анализ эффективности федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". "Такую работу нужно проводить системно на постоянной основе, в том числе и следующему созыву Общественной палаты", – сказал Бречалов.

Он также отметил, что главный актив – это люди, руководители некоммерческих организаций и волонтерских проектов, которые уже сегодня занимаются решением проблем экологии озера. Среди них – активистка из Иркутской области Екатерина Удеревская, руководитель экопроекта "Отряд Пятнадцать Ноль Восемь" Александр Деев, руководитель проекта "Ольхон - территория развития" Эльмира Семенова и организатор серии забегов "Международный Байкальский ледовый марафон" Алексей Никифоров.

Байкал – одно из древнейших озер на Земле и самое глубокое озеро в мире. Байкал входит в десятку самых больших озер в мире. Его средняя глубина около 730 метров, максимальная – 1637 метров. В 1996 году Байкал был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Автор: Александр Комаров31 января 2017, 18:49

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