Живодера посадили в тюрьму за убийство рыбки

Житель Коннектикута 33-летний Хуан Вега повздорил со своей пассией и во время домашней ссоры устроил в доме погром. Под руку мужчине попалась аквариумная рыбка: та немедленно была жестоко разрезана пополам.

Хуан Вега, житель города Бристоль, штат Коннектикут, приговорён к 120 дням тюремного заключения. Наказание последовало за то, что в порыве гнева мужчина на глазах у своей женщины и ее ребенка разрезал надвое аквариумную рыбку.

"Согласно сообщению полиции Бристоля, офицеры 27 апреля примерно в 20:40 прибыли в местный дом по вызову о домашнем беспорядке. Женщина, имя которой не указывается, сказала, что ее друг, Вега, неожиданно появился у нее дома и начал спорить с ней", – сообщает The Bristol Press.

В результате домашней ссоры и произошло бесчеловечное убийство. Более того, оно произошло на глазах у девятилетнего ребенка. При назначении наказания дебоширу прокурор посчитал, что сцена насилия травмировала мальчика. На решение прокурора оказало влияние то, что о гибели сиамского петушка (так называется рыбка) рассказал сам девятилетний сын пассии Хуана. По мнению прокурора, поступок Веги можно квалифицировать как жестокое обращение с животными.

Местные СМИ ссобщают, что ранее Хуан Вега имел проблемы с полицией. Его задерживали за незаконную торговлю наркотиками.