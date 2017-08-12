Под Петербургом 9-летний мальчик героически спас мать
По предварительным данным, школьник стал свидетелем ссоры матери с отчимом. Конфликт между родственниками быстро перерос в потасовку.
В ходе драки мужчина схватился за нож и замахнулся на супругу. Ребенок бросился защищать мать и принял удар на себя: отчим вонзил нож в грудь 9-летнего мальчика.
В результате происшествия ребенок попал в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
Обстоятельства происшествия изучают сотрудники Следственного комитета. Из-за чего произошел конфликт между супругами, неизвестно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает портал "Оперативное прикрытие".
Напомним, недавно похоже нападение произошло в Москве. В начале августа мужчина с ножом набросился на знакомую во время застолья.
По предварительным данным, ссора произошла из-за того, что девушка отказалась от секса. Пострадавшая попала в больницу с колото-резаной раной в области сердца.
Звездный сплетник гадает, кто же придет на передачу "Пусть говорят"
Ведущая "Дома-2" вновь угодила в скандал
Коллеги посвятили журналисту композицию "Нежность"
На регистрацию ушло всего десять минут