Под Петербургом 9-летний мальчик героически спас мать

В городе Пушкино Ленинградской область ребенок закрыл грудью мать от удара ножом. В обстоятельствах дела разбирается местное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, школьник стал свидетелем ссоры матери с отчимом. Конфликт между родственниками быстро перерос в потасовку.

В ходе драки мужчина схватился за нож и замахнулся на супругу. Ребенок бросился защищать мать и принял удар на себя: отчим вонзил нож в грудь 9-летнего мальчика.

В результате происшествия ребенок попал в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Обстоятельства происшествия изучают сотрудники Следственного комитета. Из-за чего произошел конфликт между супругами, неизвестно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает портал "Оперативное прикрытие".

Напомним, недавно похоже нападение произошло в Москве. В начале августа мужчина с ножом набросился на знакомую во время застолья.

По предварительным данным, ссора произошла из-за того, что девушка отказалась от секса. Пострадавшая попала в больницу с колото-резаной раной в области сердца.