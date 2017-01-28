В Подмосковье пенсионерка устроила кровавую резню

В Серпухове 59-летняя женщина в ходе ссоры изрезала своего знакомого. Пострадавший, которым оказался 69-летний мужчина, госпитализирован с множественными ранами, передает РЕН.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая
задержана. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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