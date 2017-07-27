В Крыму нашли останки древнего "инопланетянина"

Археологи обнаружили захоронение II века нашей эры в античном некрополе Кыз-Аул в Крыму. Участники экспедиции назвали его могилой инопланетянина.

Необычность захоронения в том, что у ребенка по варварской традиции сильно деформирован череп. По словам специалистов, на момент смерти малышу было не больше полутора лет. "Вполне возможно, что мальчику в дальнейшем суждено было стать воином, конным катафрактарием, защитником Боспорского государства", – сообщила пресс-служба фонда "Археология".

Ученые отметили, что искусственная деформация черепов была характерна для сарматов. Вероятно, так обозначалась принадлежность к определенной группе или демонстрировался социальный статус. Первые такие находки были сделаны Полем Дюбрюксом в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи.

"Конечно, для сторонников палеоконтакта подобного рода черепа являются неопровержимым доказательством контакта с пришельцами", – подчеркнули археологи. Рядом с останками ребенка найдены пастовые бусины, медный браслет и лепной сосуд.