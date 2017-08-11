В центре Москвы откопали старинную игрушку

Во время работ по благоустройству парка "Зарядье" столичные археологи обнаружили старинные английские и российские торговые пломбы, российские монеты XVIII-XIX веков, а также игрушку, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Игрушка представляет собой оловянную фигурку европейского всадника. Датируется этот предмет XVII-XVIII веками. Специалисты отмечают, что вооружение всадника выполнено очень натуралистично, фигурка могла быть коллекционной игрушкой.

"На территории нынешнего парка “Зарядье” на протяжении нескольких веков шла торговля зарубежными товарами, привезенными судами по реке Москве. Крупная торговая пристань, куда приходили суда и лодки, располагалась на Москворецкой набережной. Она была известна с XII века. Теперь нам удалось найти артефакты, которые помогают понять, что именно привозили купцы в город и как долго существовало здесь торговое место", – отметил глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

