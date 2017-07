В Турции выкопали "древнейший смайлик"

Считается, что передача эмоций на письме при помощи знаков препинания и скобок – так называемые смайлики – недавнее изобретение человечества. Однако находка, сделанная археологами при раскопках в провинции Газиантеп на юге Турции заставляет взглянуть на этот вопрос с другой стороны. На кувшине, возраст которого составляет несколько тысяч лет, при помощи двух точек и скругленной линии было нарисовано улыбающееся лицо, передает Indipendent. При этом сами археологи отметили, что нельзя точно сказать, что именно этими знаками хотел сказать их автор. Однако им хочется думать, что это, возможно, самое древнее появление смайлика на планете.

Possibly the world's oldest emoji A painted flask from 1700 BC found in a burial under a house in area A East, #Karkemish. pic.twitter.com/dVgXc63Lrw