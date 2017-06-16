В Москве нашли древние артефакты

В Москве в рамках проведения работ по благоустройству были обнаружены древние артефакты. На Сретенке рабочие нашли кремниевый резец. Исследователи считают, что орудие было изготовлено в эпоху неолита, сообщили в мэрии столицы.

На Покровском бульваре был обнаружен древний скребок. Археологи предположили, что он был изготовлен в эпоху мезолита, передает "Газета.ru".

Находки объединяет то, что они были обнаружен в культурном слое XVI-XVII веков. Исследователи считают, что эти предметы были подняты на поверхность во время проведения земляных работах около 400-500 лет назад.