Голая модель пыталась покусать полицейского
Инцидент произошел в одном из отелей Калифорнии в ночь на 5 июля 2017 года, передает Daily Mail. Менеджер гостиницы обратился с жалобой в правоохранительные органы на 25-летнюю мексиканскую модель. По его словам, голая девушка развлеклась на территории учреждения и отказывалась уйти в другое место.
Прибывший на место происшествия страж порядка Ричард Эдмондс увидел обнаженную Бриссу Домингес-Гарсию и решил прикрыть ее полотенцем. Мексиканка же выхватила его и избила им полицейского.
Через некоторое время на помощь офицеру прибыли еще два стража порядка. Тогда мексиканская модель начала сопротивляться еще сильнее. В частности, она попыталась укусить одного из правоохранителей. Более того, ей удалось шлепнуть офицера Эдмондса по голове.
Через некоторое время полицейским все же удалось задержать Бриссу Домингес-Гарсию. Теперь ей предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, сопротивлении при задержании и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Ее отпустили из-под стражи под залог в десять тысяч долларов.
Добавим, что Брисса Домингес-Гарсия – начинающая мексиканская Instagram-модель. На ее аккаунт в социальной сети подписаны уже более 74,6 тысячи человек.
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