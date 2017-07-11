Голая модель пыталась покусать полицейского

Офицер Ричард Эдмондс задержал обнаженную мексиканскую модель Бриссу Домингес-Гарсию за нарушение порядка. Девушка при этом активно сопротивлялась, она даже пыталась покусать полицейского.

Инцидент произошел в одном из отелей Калифорнии в ночь на 5 июля 2017 года, передает Daily Mail. Менеджер гостиницы обратился с жалобой в правоохранительные органы на 25-летнюю мексиканскую модель. По его словам, голая девушка развлеклась на территории учреждения и отказывалась уйти в другое место.

Публикация от Brissa Dominguez �� (@baybaddiebrie) Июл 3 2017 в 8:06 PDT

Публикация от Brissa Dominguez �� (@baybaddiebrie) Май 10 2017 в 4:52 PDT

Прибывший на место происшествия страж порядка Ричард Эдмондс увидел обнаженную Бриссу Домингес-Гарсию и решил прикрыть ее полотенцем. Мексиканка же выхватила его и избила им полицейского.

Публикация от Brissa Dominguez �� (@baybaddiebrie) Июн 21 2017 в 9:34 PDT

Публикация от Brissa Dominguez �� (@baybaddiebrie) Май 2 2017 в 8:24 PDT

Через некоторое время на помощь офицеру прибыли еще два стража порядка. Тогда мексиканская модель начала сопротивляться еще сильнее. В частности, она попыталась укусить одного из правоохранителей. Более того, ей удалось шлепнуть офицера Эдмондса по голове.

Публикация от Brissa Dominguez �� (@baybaddiebrie) Май 17 2017 в 4:10 PDT

Публикация от Brissa Dominguez �� (@baybaddiebrie) Мар 30 2017 в 1:33 PDT

Через некоторое время полицейским все же удалось задержать Бриссу Домингес-Гарсию. Теперь ей предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, сопротивлении при задержании и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Ее отпустили из-под стражи под залог в десять тысяч долларов.

Публикация от Brissa Dominguez �� (@baybaddiebrie) Май 21 2017 в 5:52 PDT

Публикация от Brissa Dominguez �� (@baybaddiebrie) Фев 2 2017 в 6:07 PST

Добавим, что Брисса Домингес-Гарсия – начинающая мексиканская Instagram-модель. На ее аккаунт в социальной сети подписаны уже более 74,6 тысячи человек.

Публикация от Brissa Dominguez �� (@baybaddiebrie) Июн 20 2017 в 9:06 PDT