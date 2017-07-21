"Единая Россия" обсудит качество городской среды

24 июля в Краснодаре пройдет форум "Городская среда". Его проводит партия "Единая Россия" для того, чтобы обсудить вопросы благоустройства городской среды и общественных пространств с участием экспертов и представителей власти.

Ожидается, что на форум приедут около тысячи человек из всех регионов страны: эксперты, координаторы федеральных партийных проектов, направленных на благоустройство городской среды, депутаты Госдумы, представители министерств и ведомств, исполнительной и законодательной власти регионов. Также приглашены руководители конструкторских и дизайнерских бюро.

На форуме будут работать четыре дискуссионные площадки, а по итогам пленарного заседания участники встречи примут резолюцию, в которую войдут предложения, озвученные во время дискуссий.

"Для нас крайне важно получить обратную связь от регионов, потому что все эти проекты являются реализацией программы, с которой партия шла на выборы и в основе которой – наказы граждан", – подчеркнул секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов.





На площадке "Комфортный двор" обсудят проблему вовлечения жителей в благоустройство окружающего пространства. Модераторами выступят координатор проекта "Управдом", заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев и координатор проекта "Городская среда", депутат Госдумы Александр Васильев.

Площадка "Городские общественные пространства" будет посвящена вопросам вовлечения представителей жителей и бизнеса в реализацию проектов городского благоустройства. Участники обсудят пути развития общественных пространств, в том числе через функциональное наполнение рекреационных зон с возможностью оказания сервисных услуг, а также борьбу "с визуальным мусором" в муниципальных образованиях. Здесь координировать дискуссию будет первый заместител председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.





На площадке "Благоустройство малых городов" рассмотрят специфику малых городов при реализации проектов развития городской среды, в первую очередь в части функционального наполнения общественных пространств, а также возможность увеличения федеральной поддержки для благоустройства парков и скверов в малых городах.

Модераторами выступят координатор проекта "Парки малых городов", заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов и заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко.

Дискуссию на четвертой площадке "Городская среда: стандарты и индекс качества" будут вести член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышов и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис. Участники обсудят формирование Стратегии городского развития до 2025 года, увеличение федеральной финансовой поддержки партийного проекта "Городская среда", создание системы мониторинга состояния качества городской среды каждого муниципального образования.





Напомним, в декабре 2016 года президиум Генерального совета "Единой России" принял решение о запуске новых проектов, среди которых "Парки малых городов" и "Городская среда". Оба они направлены на благоустройство городов и дворовых территорий.