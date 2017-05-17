Праймериз "ЕР" помогают решить проблемы в регионах

Публичность процесса праймериз "Единой России" и консолидация активистов вокруг партийной программы создают хорошие условия для ее реализации. Об этом заявил политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Эксперт отмечает, что в этом году "Единая Россия" отмечает десятилетний юбилей первых партийных праймериз – предварительного голосования по отбору кандидатов на депутатские мандаты и позиции в органах исполнительной власти, определяемых прямыми выборами. "Учет результатов праймериз не был обязательным: эксперимент – он и есть эксперимент", – сказал эксперт.

Вместе с тем, политолог подчеркнул, что в прошлом году предварительное голосование стало одним из факторов, которые позволили единороссам получить значительное представительство в Госдуме седьмого созыва. А уже этой весной шла активная кампания по подготовке предварительного голосования "Единой России" в регионах. "Важно, что конкретными целями партийной программы названы те, в которых заинтересованы рядовые граждане", – сказал Орлов.

По его словам, людей интересует сохранение реального уровня оплаты труда, а также его повышение в соответствии с темпами восстановления и роста экономики после кризиса. Кроме того, немаловажными пунктами повестки дня являются регулирование повышения цен, снижение уровня бедности, комплекс мер по поддержке демографии, содействие гражданской активности и ряд других насущных вопросов. "Так что члены и сторонники партии, задавая вопросы "кандидатам в кандидаты", будут ориентироваться и на реализацию программы", – сказал политолог. По его словам, праймериз для "Единой России" – это "предварительный прогон" тезисов собственной предвыборной программы в рамках конкретного региона и муниципалитета.

Орлов вспоминает события недельной давности, когда в Москве партийные руководители и члены комиссии по контролю за исполнением программы вместе с министрами правительства России обсуждали программу реализации проектов "Единой России" "Городская среда", "Парки малых городов" и другие, в Ярославле участники тамошних дебатов "приземляли" их. "Именно благоустройство городских дворов, а также безопасность и комфорт среды проживания стала темой первой встречи с членами и сторонниками партии для потенциальных кандидатов в городскую думу", – подчеркнул эксперт.

По его словам, успешная реализация партийных проектов во многом зависит от слаженных действий партийной вертикали, начиная от федерального уровня и заканчивая муниципалитетом. "Участники предварительного партийного голосования демонстрируют понимание этого простого тезиса", – уверен Орлов.





Консолидация по вертикали актуальна и для команды "Единой России" из Владивостока – города со своей спецификой. Дело в том, что во Владивостоке к федеральным партийным проектам добавляются масштабные программы по развитипю Дальневосточного региона в целом. "Реализация больших проектов невозможна без "малого" – благоустройства и повышения качества повседневной жизни. А эти проблемы (элементарная уборка мусора на берегах местных рек, например) находятся в центре внимания и местных СМИ, и на дебатах "кандидатов в кандидаты" от "Единой России" в городскую думу Владивостока", – считает политолог.

Он также отметил, что мобилизация сторонников партии стала важным и позитивным для "Единой России" следствием раннего начала кампании по отбору кандидатов. "Это не только столичная, а общероссийская тенденция – во Пскове количество кандидатов приближается к восьми сотням. Сопоставимо высокий конкурс. И почти каждый из претендентов, естественно, мобилизует своих сторонников в группу поддержки", – сказал политолог.

Политолог отмечает и другой немаловажный фактор нынешней кампании по праймериз "Единой России" – взаимное обучение между новыми и уже бывалыми партийными активистами. "В ответ на острые вопросы начинающих политиков депутаты, стремящиеся продлить действие своего мандата, вынуждены делиться опытом. Итогом становятся как минимум появление в перспективе грамотных общественных контролеров", – уверен аналитик.

По его словам, в ходе дискуссии оппоненты вырабатывают решение реальных проблем. Орлов полагает, что предварительное голосование в этом году перестало быть простым отбором среди наиболее популярных активистов на позиции кандидатов в депутаты. "В ходе дебатов представителей разных внутрипартийных групп прорабатываются конкретные тезисы программы. Публичность процесса и консолидация общественных активистов вокруг исполнения программы "Единой России" постепенно создают гарантии ее реализации", – резюмировал эксперт.

Напомним, единый день предварительного голосования "Единой России" пройдет 28 мая. Всего будет открыто 2017 счетных участков, где граждане смогут поддержать того или иного кандидата.

Адрес своего счетного участка может узнать любой посетитель сайта pg.er.ru в регионах, где проходит предварительное голосование "ЕР". Достаточно выбрать функцию "Найди свой участок" и указать адрес регистрации. Там же можно изучить весь список зарегистрированных кандидатов и определиться, за кого голосовать 28 мая.