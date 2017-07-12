Самые пригодные для жизни города России

Индекс качества городской среды призван выявить показатели, определяющие комфортность проживания в населенных пунктах страны – от самых малых до миллионников. Лучшим российским городом оказалась Москва, худшим – Волгоград.

Индекс качества городской среды разработан консалтинговым бюро (КБ) "Стрелка" в рамках работы с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию и его структурным подразделением – фондом Единого института развития в жилищной сфере. В отвечающем за развитие российских городов Минстрое к исследованию отнеслись серьезно: ведомство готово использовать полученные данные в проекте "Формирование комфортной городской среды", пишет газета "Известия".

Сотрудники бюро внимательно изучили условия жизни в более чем 90 населенных пунктов страны. В поле зрения экспертов оказались города от самых маленьких до миллионников. В работе использовались данные со спутников и геоинформационных систем, фотографии, сведения из соцсетей.

В расчет были взяты жилье и прилегающее пространство, уличная инфраструктура, озеленение и водные пространства, социально-досуговая зона, общественно-деловая инфраструктура, общегородское пространство. По каждому пункту и подпункту выставлялись баллы, которые в сумме дали общий абсолютный показатель.

Лучшей для проживания признана Москва – столица набрала 73% от максимума. По оценке экспертов, это единственный город, чье общее состояние оценено на хорошо – выше 70%. Далее расположились Санкт-Петербург и Казань. На последнем месте оказался Волгоград, набравший всего 32% от максимума.

"Мы оцениваем отдельно каждое городское пространство. Кто-то оказывается позади, а кто-то — впереди. Можно сказать, какие проблемы наиболее распространены. Например, сейчас, по результатам обсчета 100 городов, мы видим, что больше чем в 80% случаев самое неблагополучное пространство города – зеленые зоны и прибрежные пространства, а в 60% — общественное пространство", – отметил партнер КБ "Стрелка" Григорий Ревзин.



"Методика достаточно революционная: впервые будет сделана попытка объединить в индексе статистические данные, данные на основании аэрофотоснимков и открытые данные, например, из социальных сетей. Мы очень внимательно смотрим на первые шаги в реализации этой методики и по итогам опытного применения сможем использовать ее в рамках приоритетного проекта", — прокомментировал глава Минстроя Михаил Мень .