Автоледи переехала выпавшую из машины трехлетнюю дочь

Из иномарки жительницы Салехарда на ходу выпала ее трехлетняя дочь. Девочку экстренно госпитализировали с многочисленными травмами.

Инцидент произошел 17 июля 2017 года примерно в 15:00 по местному времени на Заполярной улице, сообщается на сайте регионального управления МВД. По данным ведомства, девочка, сидевшая на пассажирском сиденье автомобиля, самостоятельно отсоединила ремень безопасности, открыла дверь машины и выпала из нее.

В пресс-службе регионального управления МВД подчеркнули, что 30-летняя женщина "совершила наезд на свою несовершеннолетнюю дочь". "В результате ДТП ребенок госпитализирован в хирургическое отделение Салехардской окружной клинической больницы с множественными ушибами и ссадинами лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей", – сообщили в ведомстве.

Отметим, что жительница Салехарда в день аварии нарушила правила дорожного движения. Сообщается, что она везла свою дочь "без специального детского удерживающего устройства". Вместо него, по данным ведомства, родители установили в машину "автокресло-бустер".

За нарушение правил дорожного движения стражи порядка привлекли автомобилистку к административной ответственности. Ей предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил перевозки людей", теперь ей грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

Напомним, в июле 2017 года в Турции из салона движущегося автомобиля выпал младенец. Из машины выскочила женщина, чтобы спасти ребенка, однако через несколько секунд оставленное на пригорке транспортное средство скатилось вниз и придавило их обоих. Сообщается, что в результате ДТП никто не погиб, однако информации о самочувствии матери и ребенка не поступало.

