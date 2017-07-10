Женщину с младенцем придавило ее же машиной

На дорогах Турции произошло страшное ДТП – из салона движущегося автомобиля выпал младенец. Выбежавшая из машины женщина попыталась его спасти, однако через несколько секунд оставленное на пригорке транспортное средство скатилось вниз и задавило их обоих.

Женщина так сильно торопилась к выпавшему младенцу, что забыла поставить автомобиль на ручной тормоз, сообщается в турецком паблике Trafik Medya в социальной сети Facebook. Вскоре в Сети появилась видеозапись инцидента. Сообщается, что в результате ДТП никто не погиб, однако никакой информации о самочувствии матери и ребенка пока не поступало. Автор видео отметил, что прибежавшие к месту происшествия люди подняли панику, в связи с чем они не смогли быстро найти выход из сложившейся ситуации.