Иркутского судью поймали за сексом с подростком

Служителя Фемиды и 15-летнего школьника полицейские застали за этим занятием в машине на общественном пляже в Иркутске. Стражи порядка выясняют, не совращал ли судья и других несовершеннолетних.

Установлена личность прелюбодея. Им оказался судья Октябрьского районного суда города Константин Федоров.

Когда его вместе с подростком доставили в отдел, юноша заявил, что половой контакт между ними произошел по обоюдному согласию. По его словам, с судьей он познакомился в группе гомосексуалистов в социальной сети, передает Life.ru.

Выяснилось, для Федорова это уже не первый случай однополых отношений. Так, в 1999 году он, работая стажером-преподавателем в Восточно-Сибирском институте МВД, попался на гомосексуальных отношениях с курсантом. После этого его попросили уволиться.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Вместе с тем, в суде уже открестились от коллеги, заявив, что он подал прошение об отставке за несколько дней до встречи с полицией.

Как писали Dni.Ru, 10 июля полицейские арестовали 40-лентего москвича за то, что он на протяжении десяти лет удерживал в сексуальном рабстве несовершеннолетнего мальчика из неблагополучной семьи. Выяснилось, что задержанный ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Фото мужчины, задержанного за удержание мальчика в секс-рабстве в Москве — больше фото: https://t.co/OefujdLncN pic.twitter.com/6F5m6PtOrt — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 10 июля 2017 г.

За это время семья ребенка переехала. Теперь следователи пытаются разыскать его родственников. Сам он заявил правоохранителям, что не помнит родителей.