Находившийся 10 лет в секс-рабстве мальчик забыл родителей

Мальчик, которого десять удерживали в столичной квартире и насиловали, забыл своих родителей. Об этом пострадавший, которому уже исполнилось 19 лет, рассказал правоохранителям.

"На допросе он признался, что отца и мать не помнит", – сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Также пострадавший заявил, что родился на Украине.

Между тем следователи установили, что мальчик жил в неблагополучной семье. Родители о пропаже ребенка заявили только через несколько дней. За десять лет, что шли поиски пропавшего, семья переехала. Теперь следователи пытаются разыскать его родственников.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 40-летнего москвича арестовали по обвинению в том, что он 10 лет удерживал и насиловал в своей квартире ребенка. Мужчина сразу же признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

По словам преступника, со своей жертвой он познакомился еще в июле 2007 года. В то время мальчику было девять лет. Мужчина предложил ребенку жить вместе. Мальчик согласился и ушел из дома. Тогда же, в 2007 году, было возбуждено уголовное дело об убийстве, начались поиски ребенка.

Фото мужчины, задержанного за удержание мальчика в секс-рабстве в Москве — больше фото: https://t.co/OefujdLncN pic.twitter.com/6F5m6PtOrt — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 10 июля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, ранее преступник был судим. С 2001 года его уличили в домогательствах как минимум к шести несовершеннолетним. Преступления он совершал на территории Москвы. По версии следствия, после судимости за насилие в отношении детей мужчина еще больше ожесточился.