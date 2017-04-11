В Сибири насильники жестоко надругались над школьником

В одну из больниц в Боханском районе Иркутской области с нервным срывом, переломом кисти и многочисленными повреждениями был доставлен 13-летний школьник. По предварительным данным, два 14-летних злоумышленника увели его в шалаш на берегу реки.

Употребив алкоголь, они несколько раз изнасиловали свою жертву, после чего принялись жечь свечой его гениталии, лоб и волосы, передает URA.RU. Под конец истязаний мальчика избили ногами и досками. Пострадавший отсутствовал дома больше суток. Правоохранительные органы начали расследование.