В Москве таксист избил мужчину с младенцем

По данным Life.ru, 26-летний мужчина ехал из роддома с младенцем и женой. Из-за агрессивной манеры вождения таксиста семья чуть не попала в аварию. Пассажир сделал замечание водителю, тот в ответ набросился на него.
Таксист несколько раз ударил молодого отца кастетом и хотел добить уже на земле, но ему помешал прохожий. Москвич получил открытую черепно-мозговую травму и перелом лицевой кости. Его госпитализировали. Таксист с места происшествия скрылся.
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