На МКАД таксист сбил мужчину

Вечером 25 апреля водитель такси сбил на МКАД скейтбордиста. Молодой человек катался по проезжей части, пока на пятой полосе на него не наехал автомобиль.

Пострадавший получил множественные переломы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, передает Life.ru.