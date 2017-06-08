Сибиряк транслировал в Сеть изнасилование пьяной 13-летней девочки

Мужчина завлек к себе малолетнюю девочку, накачал ее спиртным, а когда та лишилась чувств, надругался над ней. Процесс изнасилования извращенец транслировал в интернет.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Омска, подозреваемого в изнасиловании малолетней. Правоохранители выяснили, что в марте 2017 года подозреваемый напоил спиртным свою 13-летнюю знакомую, а когда та отключилась, изнасиловал ребенка.

Весь процесс извращенец снимал на мобильный телефон, одновременно транслируя происходящее в сеть. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.

Девочка никому не рассказала о случившемся, но об изнасиловании все равно стало известно полиции из мониторинга социальных сетей. Подозреваемый, надеявшийся остаться неузнанным, задержан. Сейчас он пребывает под стражей. Сотрудники следственного комитета проводят все необходимые в таких случае процедуры и экспертизы.

Ранее омские правоохранители сообщали еще о нескольких раскрытых случаях сексуальных извращений в регионе. Так, в апреле 2017 года был задержан мужчина, надругавшийся на пустыре над восьмилетней девочкой. Также омичи сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего жителя области, который изготавливал порнографические изображения, фотографируя свою несовершеннолетнюю падчерицу.