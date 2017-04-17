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Как подростки зарабатывают миллионы в соцсетях

Диана Шурыгина, Саша Спилберг и Ивангай. Фото: dni.ru
Благодаря развитию интернета и мобильных приложений появляется все больше подростков, зарабатывающих миллионы в соцсетях. Dni.Ru выяснили, кто и что помогает представителям молодежи становиться звездами Instagram и Youtube.
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У 19-летней москвички Саши Спилберг нет ни голливудской внешности, ни уникальных талантов, позволивших бы ей победить в каком-нибудь шоу вроде "Голоса" или "Минуты славы". Однако простая (на первый взгляд) девушка имеет 3,6 миллиона подписчиков в одном только Instagram. Ее видеоблог на Youtube просматривает 4 821 666 человек, а на сайте "ВКонтакте" за ней следит более 1,3 миллиона поклонников.

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Оказывается, на самом деле Саша не такая уж и простая. За ее плечами много лет стоит опытный, взрослый "кукловод", который помог прорваться на вершину не только Спилберг, но и другим новомодным блогерам. Это отец Саши и ее продюсер – владелец агенства по продвижению звезд интернета Александр Балковский.

Жизнь его дочери похожа на сказку: девушка исполняет известные хиты и песни собственного сочинения, снимается в клипах и в кино, регулярно ходит на шопинг, посещает вечеринки и крупные светские мероприятия. Спилберг снимает на видео, как она красится, играет в видеоигры, ест и просто говорит на личные темы.

По информации из открытых источников, размещение рекламы в аккаунтах Саши стоит от 500 тысяч рублей и выше. Некоторые издания сообщают, что Спилберг в месяц зарабатывает миллион рублей, а за год она получает приблизительно миллион долларов. Однако папа блогерши в недавнем интервью эти данные опроверг. Балковский сказал, что доходы его дочери ниже, чем миллион рублей в месяц, но зарабатывает она действительно неплохо. У нее даже собственная коллекция одежды имеется. 

Армия поклонников Саши – это дети и подростки. История с соцсетями в ее жизни возникла более десяти лет назад. Спилберг много времени проводила в онлайн-пространстве, записывала, монтировала и выкладывала в Сеть ролики о своей жизни. Первый успех к ней пришел не сразу, а примерно через четыре года после старта ведения блога на сайте Youtube. Когда школьница стала настолько популярной, что пошли первые рекламные предложения, отцу пришлось подключиться. Он взял под контроль бизнес дочери и привлек к семейному делу даже жену.

Родители дали понять 13-летней (на тот момент) Саше, что у нее есть полная свобода, главное, чтобы ее проекты были полезными. Спилберг перед публикацией показывала папе свои видео, и он, если требовалось, вносил коррективы. Балковский подчеркивает, что Саша все делает сама. Она придумывает сюжеты, снимает видео, сама монтирует. Иногда близкие уговаривают ее нанять профессиональную команду, но Спилберг отказывается, объясняя это тем, что никому не доверяет и предпочитает все делать сама. Саша считает своей задачей производство качественного контента. А еще она за эти годы научилась не реагировать на неизбежное интернет-зло – толпы комментаторов-хейтеров (ненавистников). Девушка давно уяснила, что ведение успешного блога – это жесткий бизнес, как и любой другой.

Самым популярным в России видеоблогером является миловидный Ивангай (EeOneGuy, настоящее имя – Иван Рудской). На сайте Youtube у него рекордные 11 339 837 почитателей, в Instagram – 2,2 миллиона сторонников, а за его страницей на сайте "ВКонтакте" следят 2 с половиной миллиона людей. Молодой человек рассказывает своей благодарной интернет-аудитории, как он помылся, побрился и купил кроссовки. По слухам, приблизительный годовой доход парня – около двух миллионов долларов. Он валяет дурака и очень нравится детям от 8 до 12 лет, а вот взрослые его всерьез не воспринимают.

Вторым по крутости блогером считается Максим Голополосов или Макс +100500. Он делает обзоры на смешные видеоролики, найденные в интернете. У него более 8 миллионов подписчиков на одном только Youtube-канале, плюс более 700 тысяч подписчиков на сайте "ВКонтакте" и 670 тысяч сторонников в Instagram. Журналисты подсчитали, что его рекламный доход – полмиллиона долларов в год. У шутника, использующего в своих видео нецензурные слова, есть даже своя программа на телевидении.

Из девочек главным конкурентом Саши Спилберг считается Катя Клэп. Она снимает и публикует в соцсетях разные видеоролики: скетчи, музыкальные пародии и просто рассуждения на злобу дня. Ее проекты входят в топ-10 самых прибыльных в России. В Youtube за ней следят 5 466 863 подписчика, в Instagram – почти 6 миллионов поклонников, на сайте "ВКонтакте" – 1,6 миллионов. По слухам, даже не злоупотребляя рекламой, Катя легко может заработать за месяц не меньше 600 тысяч рублей.

У обладательницы яркой внешности Мари Сенн на сайте Youtube 1 791 713 подписчиков. Она начала вести свой блог в 2012 году и с тех пор обогатилась.

Еще одной популярной в Сети девушкой является бывшая зазноба Ивангая Марьяна Ро (настоящее имя Марьяна Рожкова).

Некоторые блогерши являются настолько эффектными, что попадают на телевидение. Например, Мария Вэй, долгое время учившая женскую интернет-аудиторию правильно наносить макияж, теперь ведет программу на телеканале "СТС Love".

Туда же, на телевидение, отправилась звезда соцсетей Анастия Ивлеева, известная под ником _agentgirl_. Красотку пригласили на роль соведущей программы "Орел и Решка. Перезагрузка".

Отдельного упоминания заслуживает студентка из Ульяновска Диана Шурыгина, прославившаяся благодаря нескольким выпускам шоу "Пусть говорят". Девушка в студии у Андрея Малахова рассказала, как ее изнасиловали на пьяной вечеринке. С тех пор у Дианы толпы почитателей, мечтающих сделать с ней селфи. Не успела Диана завести аккаунт на сайте Youtube, как там молниеносно появились 419 345 подписчиков. У девушки почти 240 тысяч сторонников на сайте "ВКонтакте", а в Instagram – 494 тысяч. И это только начало! Шурыгина уже вовсю записывает видеоролики, в которых рассуждает на очень личные темы, например, "Первый раз".

Востребованность блогера зависит от количества подписчиков. Чем их больше, тем выгоднее рекламные предложения. Звезды соцсетей стараются привлекать на свои страницы все больше и больше народа. Для этого они объединяются с другими популярными блогерами, объявляют конкурсы с подарками за подписку, публикуют смешные картинки и буквально живут в онлайне. 

По некоторым данным, пост с фотографией рекламируемого товара, с хештегами и ссылкой на страницу рекламодателя в Instagram стоит от 20 до 50 тысяч рублей. Реклама в видео на Youtube – около 100-200 тысяч рублей. Блогеры с аудиторией, превышающей 500 тысяч подписчиков, за рекламу в Instagram берут уже не 50, а 100 тысяч рублей, а за видео на сайте Youtube – около 200-300 тысяч рублей.

Зарабатывать на рекламе реально, когда число подписчиков достигает 100-200 тысяч. Поэтому ведение блога считается очень прибыльной и непыльной работой. Тот же папа Саши Спилберг Александр Балковский советует тинейджерам использовать этот "совершенно шикарный инструмент". Люди в большинстве своем любят подглядывать за чужой жизнью, особенно если это харизматичный, телегеничный человек, на которого приятно смотреть. Если подросток отличается от большинства сверстников каким-то талантом, то надо его показать в блоге и, кто знает, через год-два он сможет зарабатывать в Сети миллионы рублей. Любые профессии в интернете востребованы, а для будущей звезды соцсетей даже не требуется стартовый капитал. Всего-то нужен смартфон с камерой, компьютер с доступом в интернет и желание открыть себя миру.

Автор: Милена Жарова17 апреля 2017, 21:47
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