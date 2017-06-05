Новый поворот в деле тверского стрелка

Источник в правоохранительных органах назвал причину трагедии, которая случилась под Тверью в ночь на 4 июня. Следователи предполагают, что на преступление 45-летнего Сергея Егорова толкнули издевательства соседей по даче.

Правоохранители выяснили, что Сергея Егорова наняли, чтобы он починил электропроводку на участке. Пока тот возился с проводами, соседи начали выпивать. Когда электрик закончил работу, его пригласили присоединиться к застолью.

Затем хозяин участка и его гости начали издеваться над Егоровым. "Они служили в ВДВ (Воздушно-десантных войсках. – Прим. ред.) и начали смеяться, что он такой щуплый и маленький. Егоров служил в пограничных войсках, его задело пренебрежение", – заявил Life.ru знакомый с ситуацией источник.

У электрика не выдержали нервы, и он отправился за ружьем. Егоров вернулся к столу с карабином "Сайга", но компания продолжила насмехаться, и тогда тот начал методично расстреливать обидчиков.

На допросе Егоров рассказал, что ему понадобилась всего одна обойма. Кто-то из участников конфликта попытался скрыться на своем участке, но преступник догнал его и убил выстрелом в голову.

Рядом с телами были обнаружены газеты и канистра с бензином: возможно, злоумышленник хотел сжечь трупы, чтобы избавиться от улик. Ранее сообщалось, что Егоров заставлял одну из обидчиц рыть себе могилу перед смертью.

Напомним, трагедия произошла в поселении Редкино под Тверью в ночь на 4 июня. Электрик Сергей Егоров расстрелял девять человек на участке в садовом товариществе. Как писали Dni.Ru, хладнокровный убийца не пожалел даже 92-летнюю бабушку, ветерана Второй мировой войны.

Преступника задержали по горячим следам. Он был пьян и не оказывал сопротивления. На допросе тверской стрелок сознался в содеянном. Расследование продолжается.