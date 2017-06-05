Свидетель бойни под Тверью рассказала о кровавой расправе

В Сети продолжают всплывать подробности кровавой драмы, которая разыгралась под Тверью в ночь на 4 июня. Свидетель трагедии рассказала, как пьяный москвич расправлялся с соседями по даче.

Единственная, кому удалось уцелеть в этой трагедии – 21-летняя подруга одного из погибших – раскрыла подробности жестокого преступления. По ее словам, злоумышленник буквально расстреливал людей в упор.

"Пришел какой-то ненормальный и просто всех расстрелял. Видела, как убивал", – призналась девушка и отметила, что не встречала его ранее.

По словам свидетеля, у людей не было шансов выжить. "Либо бил дулом, либо стрелял в упор. Там есть трупы, у которых просто пол-лица нет. Половина людей находились на улице, которых он сразу убил, половина – в доме".

Преступник не пожалел даже 92-летнюю бабушку, ветерана Великой отечественной войны. С ней он расправился так же, как и с остальными, передает РЕН ТВ.

На месте происшествия вторые сутки работают правоохранители, оцепление до сих пор не снято. Следователи пытаются выяснить причины трагедии, сообщает РИА Новости. Личности всех погибших уже установлены.

"Я видела, как он добивал, как хрипели все. Я все слышала. Как потом эта мразь руки мыла..."

По некоторым данным, злоумышленник без приглашения явился на праздник к бывшему председателю садового товарищества. Повздорив с соседями, он уехал домой, но вскоре вернулся с ружьем и расстрелял обидчиков.

Как писали Dni.Ru, во время задержания убийца был пьян и не сопротивлялся. Его личность уже установлена: кровавую расправу учинил 45-летний Сергей Егоров, работавший в садовом товариществе электриком.