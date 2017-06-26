Розовых самоедов нашли под Геленджиком

В лесу под Геленджиком волонтеры нашли собак породы самоед, выкрашенных в розовый цвет. Ранее их видели с уличными фотографами.

Брошенных на произвол судьбы животных обнаружили в 60 километрах от города. Бывшие хозяева оставили их вблизи малонаселенного хутора, видимо, когда собаки подросли и стали непригодными для использования. Известно, что самоеды работали с фотографом на набережной еще крошечными щенками.

"Двое из них держались ближе к людям, взрослый самоед бегает по лесу, и никто его пока поймать не может", – сообщают активисты сообщества "Хаски Хэлп" во "ВКонтакте". "Розовых малышей искали и ловили двое суток, они разбрелись, одного из них поймали алкаши и отдали только за выкуп. Но мы добились того, что собаки снова вместе, в безопасности, накормлены и напоены от пуза", – пишут волонтеры.

В Геленджике фотографы покрасили двух собак ради привлечения клиентов.https://t.co/E0zrxzEV5V pic.twitter.com/8eJHG7jpzT — Кубань 24 (@kuban24tv) 13 марта 2017 г.

К счастью, им удалось найти автомобиль, чтобы перевезти собак в московский приют. По словам активистов, здоровье самоедов более-менее в порядке, но завелись блохи

вот снимал их неделю назад pic.twitter.com/ZMp5dapPxE — Гусак Алексей ! (@gusak_av) 13 марта 2017 г.

Пользователи Сети возмутились жестоким обращением с животными их бывших хозяев. "Руки бы оторвать за такое!.. Самих бы покрасить и на показ на поводке вывести!!", "Куда катимся?" – пишут читатели.

Вместе с тем одна из них отметила, что видела хозяев собак с новыми животными. "Я два дня назад видела их "хозяев" на набережной! Снова фотосессия! Один взрослый самоед, крашеный в оранжевый цвет, и два совсем крохотных розовых малыша!!! Все продолжается!" – рассказала интернет-пользователь.