В Кургане живодер жестоко убил собаку на глазах у детей

Жители одного из дворов на улице Луначарского в Кургане рассказали о жестоком убийстве собаки Лунки. По их словам, живодер сперва переехал животное на машине, а затем выстрелил в него. При этом свидетелями расправы стали дети. "Собака Лунка жила во дворе много лет, все жители ее знали, некоторые подкармливали. Раньше у нее был хозяин, но он умер", – цитирует URA.Ru местную жительницу. "Недовольных ей тоже было много: она нередко нападала на незнакомых и пьяных, а недавно покусала мужчину", – добавила она.

Сообщение о жестоком обращении с животными поступило в полицию. "В настоящее время проводится проверка", – рассказала инспектор по связям со СМИ регионального управления МВД Анжелика Полунина.