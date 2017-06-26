Автобус с артистами разбился под Иркутском

Под Иркутском пассажирский автобус врезался в бетонное заграждение и опрокинулся в кювет. В салоне находились юные артисты ансамбля "Забайкальские казаки".

ЧП случилось 26 июня в 11:20 по местному времени на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области. По предварительным данным, на серпантине водитель не справился с управлением.

Автобус следовал из Куйтунского района в Забайкальский край. По данным регионального Минздрава, в транспортном средстве находились 32 человека, включая шофера.

На месте происшествия работают четыре бригады врачей, туда выехали специалисты медицины катастроф. Двое взрослых госпитализированы с тяжелыми травмами. "Никто из детей серьезно не пострадал", – цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Состояние двоих потерпевших оценивается как средней тяжести, еще шестерых – ближе к средней. "С ними работают врачи. Проводится более тщательное обследование для принятия решения об эвакуации наиболее тяжелых пострадавших в областную больницу Иркутска", – сообщили в министерстве.

Существенные травмы получили руководители ансамбля. Информацию об этом подтвердила министр культуры Забайкальского края Елена Михайлова, передает ТАСС. В Сети уже появилось видео с места происшествия, снятое очевидцами.

Ансамбль "Забайкальские казаки" был основан в 1991 году. Артисты стремятся к возрождению казачьего песенно-танцевального фольклора.