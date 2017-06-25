Машина перевернулась после аварии в центре Москвы
На опубликованной телеканалом "РЕН ТВ" записи видно, как в перестраивающуюся машину такси на большой скорости влетает иномарка темного цвета. Удар оказывается такой силы, что автомобиль переворачивается на бок, задевает по касательной белый внедорожник, пролетает несколько метров и опять встает на колеса. По предварительным данным. в результате аварии пострадал один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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