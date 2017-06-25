Машина перевернулась после аварии в центре Москвы

Камера наружного наблюдения сняла на видео ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла рядом с домом 24 по Ленинскому проспекту в центре Москвы утром 25 июня.

На опубликованной телеканалом "РЕН ТВ" записи видно, как в перестраивающуюся машину такси на большой скорости влетает иномарка темного цвета. Удар оказывается такой силы, что автомобиль переворачивается на бок, задевает по касательной белый внедорожник, пролетает несколько метров и опять встает на колеса. По предварительным данным. в результате аварии пострадал один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.