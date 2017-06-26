В Подмосковье при странном ДТП перевернулась иномарка

Последствия необычного ДТП снял на камеру видеорегистратора автолюбитель. Запись опубликовал телеканал "360". Пострадавший автомобиль перевернулся на крышу. На кадрах видно, что он серьезно пострадал. При этом другого участника ДТП на видео нет. Движение в районе аварии оказалось сильно затруднено. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают экстренные службы города.
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