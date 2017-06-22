ОНФ помогает решить проблемы в здравоохранении

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели в четверг, 22 июня, круглый стол на тему преодоления кадровых проблем в здравоохранении. В дискуссии приняли участие специалисты в области медицины и представители государственных ведомств.

На мероприятии присутствовали член Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Дмитрий Морозов и другие представители экспертного и профессионального сообщества. Также в дискуссии приняли участие представители президентской администрации, Министерства здравоохранения, образования и науки, а также других ведомств.

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Были затронуты многие актуальные проблемы современной российской медицины. Одна из таких проблем – это дефицит кадров. Несмотря на то, что за последний год он значительно снизился за счет проведенных мер по оптимизации медицинских учреждений, вопрос до сих пор остается злободневным.

Как отметили "фронтовики", работа в первичном звене пока не слишком привлекает молодых специалистов. Всему виной – низкая заработная плата и недостаточные социальные льготы при большой нагрузке, уверены в ОНФ.

Леонид Рошаль заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о разработке и утверждении государственной программы поэтапного сокращения дефицита медицинских кадров. По его мнению, для этого необходимо предусмотреть ряд социальных мер, а также повысить привлекательность отрасли для молодых специалистов в целом.

"Сделать здравоохранение по-настоящему привлекательной отраслью для самих же врачей, а оплату их труда и условия жизни достойными тех усилий, которые они прилагают ради нашего с вами благополучия", – подчеркнул Рошаль.

По его словам, об этом говорят и майские указы президента, которые, помимо прочего, предусматривают комплекс мер по поддержке медицинских работников. Кроме того, добавил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, важно решить вопрос о распределении выпускников учебных заведений, которые обучаются за государственный счет.

Эксперты ОНФ предложили правительству обсудить комплексную программу по оказанию государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодых работникам сферы здравоохранения. Кроме того, "фронтовики" поставили вопрос об увеличении коэффициента оплаты медпомощи для медицинских организаций первого уровня, которые расположены в сельских или отдаленных территориях, до уровня 1,6.

"Мы также просим рекомендовать главам субъектов провести работу по совершенствованию оплаты труда медиков, закрепив долю тарифной ставки заработной платы в пределах 55-60%, долю стимулирующих и компенсационных выплат в пределах 40-45%, разработать и утвердить программы "Сельский фельдшер" и "Сельская медсестра", – сказал Рошаль.