ОНФ помогает решить проблемы в здравоохранении

ДТП с "пьяным" мальчиком Муж Жасмин получил 7,5 года тюрьмы Эксклюзив Интервью Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Четверг 22 июня
Лента новостей
19:37
Как не прогореть на обмене валюты в отпуске
19:24
Раскрыта загадка гибели рабочих в Москве
19:02
Россиян напугало падение метеорита под Москвой (видео)
18:52
Обманутых дольщиков приглашают в Госдуму
18:37
Мажор похвастался опасными гонками по Москве (видео)
18:30
Великобритания осталась без наследника престола
18:26
Мужчина зарезал официантку в центре Москвы
18:19
В Москве при дорожных работах погибли четыре человека
17:59
Президент сделал министру Силуанову замечание
17:29
Фестиваль "Нашествие" выбирает президента
17:28
Стоун рассекретил рабочее место Путина
17:18
Четыре типа курортных разлучниц
17:13
Бывшего мэра судят за дорогие застолья
17:03
Молодой ведущий позвал замуж 49-летнюю Поплавскую
17:00
Акиньшина показала свадебные фото
16:51
В Ставрополье при задержании ранили десятилетнюю девочку
16:33
Москвичей предупредили о грозе с запада
16:28
Неверов опроверг слухи об отставке Тулеева
16:21
Лучшие современные фильмы о войне
16:19
Мужчина с сыном погибли в "электрическом" озере под Иркутском
16:18
В Сети пожаловались на блокировку Google
16:10
Стилист Александр Тодчук разнес актрис на красной дорожке
15:57
Под Вологдой мужчина насмерть забил соседку из-за денег на водку
15:55
Иностранные звезды отказали Никите Михалкову
15:55
Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США
15:49
Медсестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком
15:21
Названы любимые фильмы россиян
15:18
В Казахстане разбился пассажирский автобус из России
15:08
Певица Жасмин о муже: Я очень подавлена
15:00
Калининградцы почтили память погибших в годы войны
14:58
В Москве назвали лучшие компании
14:57
Медведев спрятался под зонтиком Путина
14:55
Почему Малахов потерпел фиаско
14:54
Астероид оставил Земле два дня до катастрофы
14:26
"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне
14:25
Бизнес-потенциал Ярославской области удостоен высокой оценки
14:24
Как распознать альфонса
14:08
Названа дата возвращения лета в Москву
14:08
В ОП обсудили борьбу с пропагандой терроризма
13:59
Бурятия представила свой туристический потенциал
13:59
Открылся секс-курорт с системой "все включено" (видео)
13:59
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
13:52
Неадекватность больной Даны Борисовой поразила Рому Желудя
13:43
Стало известно о коме российского губернатора
13:40
Ловкий орел оставил рыбака без добычи (видео)
13:34
Надежда Савченко показала секс на заседании Рады
13:33
В Москве рухнула база водительских удостоверений
13:31
Располневшая Ольга Дроздова стала неузнаваемой
13:25
Ложь Даны Борисовой довела до слез родных Тимы Брика
13:17
Кражу 677 млн Табакова повесили на тестя Кириленко
13:15
Удивившего Путина почтальона вывели на чистую воду
13:12
Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
13:01
Как в России ищут пропавших на войне солдат
12:54
В гостях у звезды: Анастасия Волочкова
12:46
Женя Малахова: Место актрисы – в буфете
12:43
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
12:42
Рыжая из "Ранеток" поплатилась за откровения
12:38
Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой
12:35
Разразился очередной скандал с ТЭФИ
12:29
Названы имена чиновников-миллиардеров
12:18
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
12:03
Россия направила Франции ноту протеста после нападения в Ле Бурже
11:59
У родившей Теоны Дольниковой нашелся муж-американец
11:58
Русофобская истерия Порошенко перешла на украинцев
11:28
По России прокатилась волна массовых отравлений алкоголем
11:27
Получивший тюремный срок муж Жасмин обрел свободу
11:18
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
11:10
Алена Водонаева о рождении дочери
11:00
На Украине замминистра продала свидание за $350
10:54
"Красная гвоздика" помогает ветеранам
10:54
В центре Москвы под мостом нашли расчлененный труп
10:54
Звезда "Битвы экстрасенсов" неизлечимо больна
10:52
Марион Котийяр пригласила в свою спальню
10:47
В России зажгли свечи памяти
10:35
Москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды
10:20
Меньшов обиделся на Крючкову на всю жизнь
10:11
Лучшие города для эмиграции россиян
09:45
Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян
09:44
Больная Началова вышла в свет
09:38
Смертельным застольем в Подмосковье заинтересовались следователи
09:21
В США признали оплошностью новые санкции против России
09:13
Актриса Лужина рассказала о связи Варлей и известного певца
08:58
Губернатора Тулеева отправили на реабилитацию
08:53
В Москве появился виртуальный двойник Льва Толстого
08:44
На Байкале произошло землетрясение
08:36
МОК решил наказать Россию за Сочи-2014
08:14
Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ
08:07
Подробности массового отравления алкоголем в Подмосковье
07:52
В Париже ограбили российского чиновника
22:06
Повторный анализ сильнее запутал дело "пьяного" мальчика
21:57
Россия отказалась от консультаций с США
21:52
Макрон рассказал об уважении к Путину
21:46
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
21:39
Коала ворвалась в ресторан на "тусовку" (видео)
21:39
Ищущий смысл жизни юный сибиряк зарезал психолога
21:22
Путин рассказал учителям анекдот об ограблении
21:13
Дана Борисова назвала имя виновного в ее наркозависимости
20:57
Геи захватили любимое дело Евгения Плющенко
20:36
Борисова провезла в лифчике запрещенные препараты в Таиланд
20:34
Под Воронежем аварийно сел Як-130
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом
Родители Фриске нашли способ увильнуть от ответственности
Здоровье

ОНФ помогает решить проблемы в здравоохранении

Фото: onf.ru
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели в четверг, 22 июня, круглый стол на тему преодоления кадровых проблем в здравоохранении. В дискуссии приняли участие специалисты в области медицины и представители государственных ведомств.
прочитано 161 раз

На мероприятии присутствовали член Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Дмитрий Морозов и другие представители экспертного и профессионального сообщества. Также в дискуссии приняли участие представители президентской администрации, Министерства здравоохранения, образования и науки, а также других ведомств.

ПО ТЕМЕ

ОНФ поможет создать комфортную среду в городах

Были затронуты многие актуальные проблемы современной российской медицины. Одна из таких проблем – это дефицит кадров. Несмотря на то, что за последний год он значительно снизился за счет проведенных мер по оптимизации медицинских учреждений, вопрос до сих пор остается злободневным.

Как отметили "фронтовики", работа в первичном звене пока не слишком привлекает молодых специалистов. Всему виной – низкая заработная плата и недостаточные социальные льготы при большой нагрузке, уверены в ОНФ.

Леонид Рошаль заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о разработке и утверждении государственной программы поэтапного сокращения дефицита медицинских кадров. По его мнению, для этого необходимо предусмотреть ряд социальных мер, а также повысить привлекательность отрасли для молодых специалистов в целом.

Леонид Рошаль (справа). Фото: onf.ru

"Сделать здравоохранение по-настоящему привлекательной отраслью для самих же врачей, а оплату их труда и условия жизни достойными тех усилий, которые они прилагают ради нашего с вами благополучия", – подчеркнул Рошаль.

По его словам, об этом говорят и майские указы президента, которые, помимо прочего, предусматривают комплекс мер по поддержке медицинских работников. Кроме того, добавил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, важно решить вопрос о распределении выпускников учебных заведений, которые обучаются за государственный счет.

Эксперты ОНФ предложили правительству обсудить комплексную программу по оказанию государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодых работникам сферы здравоохранения. Кроме того, "фронтовики" поставили вопрос об увеличении коэффициента оплаты медпомощи для медицинских организаций первого уровня, которые расположены в сельских или отдаленных территориях, до уровня 1,6.

Фото: onf.ru

"Мы также просим рекомендовать главам субъектов провести работу по совершенствованию оплаты труда медиков, закрепив долю тарифной ставки заработной платы в пределах 55-60%, долю стимулирующих и компенсационных выплат в пределах 40-45%, разработать и утвердить программы "Сельский фельдшер" и "Сельская медсестра", – сказал Рошаль.

Автор: Иван Поляков22 июня 2017, 17:57

комментарии

Политика

Президент сделал министру Силуанову замечание
Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США
Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ
В США признали оплошностью новые санкции против России

Шоу-бизнес

У 86-летнего Краско сдали нервы на шоу Корчевникова
Молодой ведущий позвал замуж 49-летнюю Поплавскую
Акиньшина показала свадебные фото
Певица Жасмин о муже: Я очень подавлена

Проишествия

Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
Prodigy насмерть подавился яйцом
Пьяный мужчина устроил поножовщину в очереди в Домодедове (видео)

Lifestyle

Иностранные звезды отказали Никите Михалкову
Лучшие современные фильмы о войне
Названы любимые фильмы россиян
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
Шоу-бизнес

Актриса Лужина рассказала о связи Варлей и известного певца

Прославленная артистка отмечает юбилей
Шоу-бизнес

Получивший тюремный срок муж Жасмин обрел свободу

Странная ситуация образовалась вокруг бизнесмена
Шоу-бизнес

В гостях у звезды: Анастасия Волочкова

Балерина показала свое шикарное поместье в элитном подмосковном поселке

Hi-tech

Астероид оставил Земле два дня до катастрофы

Небесное тело сближается с нашей планетой с ужасающей скоростью

Гороскоп

У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка

Фоторепортажи

Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой
Больная Началова вышла в свет
Красивая внучка Высоцкого показала пышную грудь
Лохматые подруги знаменитостей

Спорт

Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян
МОК решил наказать Россию за Сочи-2014

Регионы

В Ставрополье при задержании ранили десятилетнюю девочку
Мужчина с сыном погибли в "электрическом" озере под Иркутском
Медсестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком
"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru