ОНФ поможет создать комфортную среду в городах

Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство с просьбой учесть все ранее выявленные недостатки в ходе реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и принять меры по их исправлению. Об этом в среду, 21 июня, в ходе пресс-конференции рассказали эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ.

"Фронтовики" обращают внимание на то, что регионы допускают некоторые типичные ошибки в процессе реализации проекта по формированию комфортной городской среды. В первую очередь, отмечают в ОНФ, это чрезмерные требования, которые ограничивают попадание дворов и территорий в программы благоустройства, а также недостаточный учет мнений граждан.

Как отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павел Жбанов, граждане в целом проявляют высокий интерес к проекту. Так, при содействии экспертов Фронта с февраля этого года жители подали более 2,3 тысяч заявок на благоустройство окружающей территории. Из них две тысячи – дворы, а 316 – общественные территории. Это более 10% от общего количества дворов и общественных территорий, попавших в программу по благоустройству в 2017 году.

В соответствии с исследованием, проведенным специалистами Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, большая часть регионов одобрила предложенные властями образцы благоустройства: скамейки, урны, фонари и прочее. Недовольными остались лишь несколько муниципалитетов.

Между тем, отметила координатор Центра, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, власти на местах не всегда слышат требования людей и учитывают их мнения. К примеру, в некоторых субъектах чиновники недостаточно ответственно подошли к критериям, которые учитываются при вхождении дворов в программу благоустройства.

Кроме того, указали эксперты Общероссийского народного фронта, в ряде регионов не проводятся заседания общественных комиссий или на них не приглашается общественность. Так, в 12 российских субъектах не было организовано ни одного заседания межведомственной комиссии, в 10 – ни одного заседания общественной комиссии.

Активисты ОНФ проверили благоустройство дворов в Щёлкове Во время встречи с... - https://t.co/3jtXLOY2W7% ... pic.twitter.com/L5P5ZLmirz — Мы живём в Щёлково! (@myschelkovo) 14 июня 2017 г.

Специалисты Центра мониторинга благоустройства городской среды уверены: эти проблемы являются следствием формального подхода властей на местах к учету мнений граждан, что может привести к распространению негативной практики в процессе дальнейшей реализации приоритетного проекта на 2018-2022 годы в регионах. В связи с этим "фронтовики" намерены обратиться в правительство с просьбой учесть все выявленные недостатки и принять меры по их корректировке.

Напомним, в конце 2016 году президентский Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил программу "Формирование комфортной городской среды". Главная цель проекта – повысить качество и комфорт городской среды в России. В частности, проект предусматривает как можно более широкое привлечение граждан к процессу обустройства своих дворов и общественных территорий, а также формированию у них ответственного отношения к тому месту, где они живут.

