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"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне

Фото: wikipedia.org
Неприятный инцидент произошел в Екатеринбурге с участием сотрудников авиакомпании "Победа". Они попросили четырехлетнюю девочку заплатить за куклу, которую она хотела взять в салон.
прочитано 726 раз

Екатерина с дочкой собирались полететь в Сочи лайнером авиакомпании "Победа". На всякий случай они решили заранее поинтересоваться правилами провоза ручной клади.

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Малышка не хотела расставаться с любимой игрушкой, но сотрудники "Победы" в ответном письме предупредили, что куклу нельзя взять в салон бесплатно. "Они предложили оплатить перевозку куклы дочери практически по цене билета. При нежелании оплачивать перевозку предлагают отобрать у ребенка и сдать куклу в багаж", – цитирует женщину портал E1.ru.

Разумеется, новость девочку расстроила. А ее мама негодует. "Это просто какой-то фашизм! Ну или дикий оскал капитализма", – говорит Екатерина. При этом в правилах авиакомпании упоминания о перевозке игрушек нет.

В ответном письме "Победы" отмечается: "Информируем вас, что в салоне самолета данная игрушка провозится за дополнительную плату. Необходимо оформить услугу "Багаж в салон самолета", весом до десяти килограммов, габаритами – не более 203 сантиметров по сумме трех измерений. Стоимость услуги составит 999 рублей, в аэропорту – 1500–2000".

К слову, это не первый скандал с авиакомпанией "Победа". Как писали Dni.Ru, ранее волейболист Александр Кимеров вместе с командой "Факел" пытался вылететь из Самары в Москву. Спортсмен, рост которого – 215 сантиметров, попросил стюардессу пересадить его на место с увеличенным расстоянием для ног, а получив отказ, договорился об этом с другой пассажиркой. После того как бортпроводница вернула Кимерова на положенное место, мужчина вытянул ноги в проходе. Стюардесса сочла это проявлением агрессии и вызвала полицейских.

Позднее стало известно, что снятый с самолета Кимеров отправился в Москву следующим рейсом. Он потребовал от "Победы" извинений и заявил, что подаст в суд. Авиакомпания решила судиться с игроком якобы из-за того, что его действия нанесли организации финансовый ущерб. 

Автор: Людмила Фоканова22 июня 2017, 14:26

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