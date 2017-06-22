"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне

Неприятный инцидент произошел в Екатеринбурге с участием сотрудников авиакомпании "Победа". Они попросили четырехлетнюю девочку заплатить за куклу, которую она хотела взять в салон.

Екатерина с дочкой собирались полететь в Сочи лайнером авиакомпании "Победа". На всякий случай они решили заранее поинтересоваться правилами провоза ручной клади.

Малышка не хотела расставаться с любимой игрушкой, но сотрудники "Победы" в ответном письме предупредили, что куклу нельзя взять в салон бесплатно. "Они предложили оплатить перевозку куклы дочери практически по цене билета. При нежелании оплачивать перевозку предлагают отобрать у ребенка и сдать куклу в багаж", – цитирует женщину портал E1.ru.

Разумеется, новость девочку расстроила. А ее мама негодует. "Это просто какой-то фашизм! Ну или дикий оскал капитализма", – говорит Екатерина. При этом в правилах авиакомпании упоминания о перевозке игрушек нет.

Авиакомпания "Победа" подаёт в суд на ..ну давай вот, например, на тебя. Да-да, ты. Вставай, вставай. В суд. — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 15 марта 2017 г.

В ответном письме "Победы" отмечается: "Информируем вас, что в салоне самолета данная игрушка провозится за дополнительную плату. Необходимо оформить услугу "Багаж в салон самолета", весом до десяти килограммов, габаритами – не более 203 сантиметров по сумме трех измерений. Стоимость услуги составит 999 рублей, в аэропорту – 1500–2000".

К слову, это не первый скандал с авиакомпанией "Победа". Как писали Dni.Ru, ранее волейболист Александр Кимеров вместе с командой "Факел" пытался вылететь из Самары в Москву. Спортсмен, рост которого – 215 сантиметров, попросил стюардессу пересадить его на место с увеличенным расстоянием для ног, а получив отказ, договорился об этом с другой пассажиркой. После того как бортпроводница вернула Кимерова на положенное место, мужчина вытянул ноги в проходе. Стюардесса сочла это проявлением агрессии и вызвала полицейских.

Авиакомпания "Победа" генератором случайных чисел выбирает из пассажиров дежурку по салону. После полета он остается и моет салон. — Киселёк (@Barynya_Lyxari) 7 марта 2017 г.

Позднее стало известно, что снятый с самолета Кимеров отправился в Москву следующим рейсом. Он потребовал от "Победы" извинений и заявил, что подаст в суд. Авиакомпания решила судиться с игроком якобы из-за того, что его действия нанесли организации финансовый ущерб.