Униженная пассажирка требует с авиакомпании $150 тысяч

Гражданка США Карен Шиболет хочет наказать United Airlines за то, что сотрудники авиакомпании грубо и без объяснения причин заставили ее покинуть оплаченное место в бизнес-классе. Оскорбленная женщина подала в суд.

За свое унижение американка требует с авиакомпании 150 тысяч долларов. В суд Манхеттена Карен обратилась 24 апреля, хотя инцидент произошел еще в сентябре 2016 года в аэропорту города Ньюарк.

Чтобы купить билет бизнес-класса до Лондона, Шиболет потратила более трех тысяч долларов, а также использовала бонусные мили, передает New York Daily News. Когда женщина уже была на борту, за десять минут до взлета в самолет зашла сотрудница United Airlines и потребовала от Шиболет пересесть в заднюю часть салона.

Пассажирка отказалась покидать свое место, после чего работница авиакомпании схватила ее за руку и буквально потащила за собой. При этом она нецензурно оскорбила туристку.

В материалах дела подчеркивается, что служащая United Airlines даже не была стюардессой. Якобы она вошла в самолет только для того, чтобы унизить Шиболет на глазах у других пассажиров. Примечательно, что даже бортпроводницы на том рейсе выразили сочувствие женщине, но не смогли объяснить причину инцидента.

В качестве компенсации за унижение сотрудница авиакомпании предложила Карен ваучер на 750 долларов для перелетов лайнерами United Airlines. Отметим, это не первый скандал, связанный с данным перевозчиком.

Так, в апреле текущего года пассажира этой авиакомпании сняли с рейса в аэропорту Чикаго, применив силу. В результате доктор Дэвид Дао серьезно пострадал, а United Airlines потеряла 750 миллионов долларов.