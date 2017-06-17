Школьница родила от 64-летнего пенсионера

На Кубани 15-летняя школьница родила ребенка. Отцом малыша стал 64-летний пенсионер. Новоиспеченными родителями уже заинтересовалась прокуратура.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры. Кроме того, будет дана оценка работе органов системы профилактики по предупреждению безнадзорности", – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, девочка родила здорового ребенка. В настоящее время здоровью матери и малыша ничто не угрожает, передает РИА Новости.

В Кущевском районе Краснодарского края, где проживает юная мама, проводится проверка. По предварительным данным, школьница из неполной и неблагополучной семьи.

К сожалению, это не первый подобный случай за последнее время. Днем ранее Dni.Ru писали, что в хуторе Верхнечеренском Клетского района Волгоградской области в растлении 14-летней девочки обвинили 39-летнего мужчину. Следствие установило, что школьница сама соблазнила подозреваемого.