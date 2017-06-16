Споивший 13-летнюю дочь мужчина сел на четыре года
Четыре года тюрьмы – такой приговор вынес суд Пенсильвании, рассмотрев дело 39-летнего Чарльза Янгера. Мужчина был обвинен в том, что в день рождения дочери заставил школьницу и ее подругу выпить 17 шотов (рюмка объемом примерно в одну унцию или 35 граммов) водки. Говорят, что он еще и угрожал детям.
Суд выяснил, что спиртное разделили между собой 13-летняя именинница и ее 15-летняя подружка. В результате девочкам стало плохо, у дочери Янгера началась рвота. Когда именинница возле дома впала в беспамятство, соседи вызвали полицию.
Теперь Янгеру предстоит провести четыре года в тюрьме округа Лихай, штат Пенсильвания. Мать девочки Мишель Эдвардс будет находиться в заключении вдвое меньше, 23 месяца. На суде Янгер признался, что его дети "означают для него все", пишет New York Post.
Согласно статистике, свыше 13 миллионов жителей США – алкоголики. Это каждый 12-й совершеннолетний американец. Ежегодно от алкоголя и наркотиков в Штатах умирают около 120 тысяч человек.
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