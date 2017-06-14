Женщина заставляла 8-летнюю дочь заниматься сексом за подарки

Подмосковные стражи порядка задержали 26-летнюю женщину, которая заставляла дочь заниматься сексом со взрослыми мужчинами за деньги. Восьмилетнюю девочку поместили в больницу для оказания врачебной и психологической помощи.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в полицейский участок поступил звонок. Якобы в одной из квартир на Совхозной улице в Химках – конфликт. По указанному осведомителем адресу стражи порядка обнаружили второклассницу, ее мать и 41-летнего мужчину. Он оказался знакомым москвички из Переславля-Залесского, сообщает телеканал "360".

По неподтвержденным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали их во время надругательства над школьницей. На мобильном телефоне женщины полицейские обнаружили видеозапись, демонстрирующую, как девочка занимается оральным сексом с приятелем матери.

По словам второклассницы, мама прежде уже заставляла ее вступать в подобную связь со своим знакомыми. За это девочке полагались различные подарки, передает телеканал РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали как мать потерпевшей, так и ее знакомого, уличенного в растлении малолетней. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Напомним, ранее в июне 2017 года 22-летний омич привел к себе домой 13-летнюю девочку, "накачал" ее спиртным, а когда она лишилась чувств, надругался, транслируя изнасилование через интернет. Потерпевшая никому не рассказала о произошедшем. Стражи порядка узнали о преступлении во время мониторинга социальных сетей.