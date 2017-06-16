Школьница соблазнила 39-летнего одноклассника матери

В хуторе Верхнечеренский Клетского района Волгоградской области 15 июня было раскрыто преступление простив половой неприкосновенности несовершеннолетней. В растлении 14-летней девочки обвиняется 39-летний житель.

Вместе с тем, следствие установило, что школьница сама соблазнила взрослого мужчину. Подозреваемый является одноклассником ее матери. О возрасте девочки ему было известно.

"Установлено, что девочка сама проявила симпатию к мужчине. Она пришла с ним познакомиться и оказывала знаки внимания", – цитирует источника в правоохранительных органах региона "Блокнот Волгограда". Мужчина не устоял против девичьих чар. Сейчас и девочка, и мужчина говорят о том, что любят друг друга, но уголовной ответственности хуторянину это избежать не поможет.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Как вскрылась интимная связь, и кто написал заявление в полицию, не раскрывается.

К сожалению, это не первый подобных случай в текущем году. Напомним, зимой в одной из элитных гимназий Москвы разразился секс-скандал. Преподавательница английского языка была уволена после того, как стало известно об ее интимной связи с 17-летним школьником.

Как писали Dni.Ru, ранее громкий скандал разразился вокруг учебного заведения для одаренных детей "Лига школ". В Сети появилась информация о том, что на протяжении 25 лет преподавательский состав учебного заведения, включая директора, домогался своих учеников.