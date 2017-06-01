Известного артиста избили до полусмерти под Москвой

Ведущего солиста Театра балета классической хореографии Дмитрия Смирнова избили в Подмосковье. Отметим, что это уже второе нападение на танцора за последние полтора месяца.

Инцидент произошел вечером 31 мая 2017 года в Химках, передает "МК". Неизвестные напали на танцора в подъезде его дома и избили. Окровавленный Дмитрий Смирнов дополз до своей квартиры, где супруга сразу же вызвала ему скорую.

Примечательно, что похожий инцидент произошел в ночь на 23 апреля, после выступления Смирнова в городе Олбери в Австралии. Двое неизвестных выбили дверь в его гостиничный номер и избили его битами. Местные стражи порядка не смогли поймать злоумышленников.

Однако на этом злоключения Дмитрия Смирнова не закончились. Когда он прилетел в Москву, сотрудники таможенной службы без объяснения причин досмотрели его багаж, а самого танцора проверили на употребление наркотиков. Он признался, что процедура была для него унизительна.

Коллеги Смирнова по Театру балета классической хореографии не верят, что эти происшествия случайны. Они считают, что нападения на Дмитрия – звенья одной цепи, однако не могут аргументировать свою позицию. Тем не менее они уверены, что кто-то хочет лишить их коллектив солиста в преддверии гастрольного тура.

Напомним, в марте 2017 года артист театра "Содружество актеров Таганки" Владимир Игнатюк попал в больницу после того, как его избил арматурой неизвестный мужчина. Также от нападения гопника пострадали артисты Илья Масленников и Игорь Брем.