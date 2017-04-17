В Москве российский актер попал в больницу после нападения

Актеру Театра содружества артистов драмы неизвестный брызнул в лицо из газового баллончика. Инцидент произошел в Северном Бутово.

Имя 27-летнего пострадавшего не разглашается. В результате нападения он получил химический ожог глаз и был доставлен в больницу.

"По словам потерпевшего, у него произошел конфликт с неизвестным", – сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По факту случившегося ведется проверка.

Напомним, что 15 марта 2017 года в центре столицы злоумышленники набросились на артиста и режиссера-постановщика театра "Содружество актеров Таганки" Владимира Игнатюка. Он был избит и доставлен в НИИ имени Склифосовского.

Самое громкое подобное преступление произошло в январе 2013 года. Нападению подвергся худрук балета Большого театра Сергей Филин, в лицо которому плеснули кислоту. Он перенес несколько операций по восстановлению зрения и в итоге смог вернуться к работе.