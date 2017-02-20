В Москве таксист ограбил известного режиссера

Режиссер "Театра.doc" Виктория Кузнецова стала жертвой ограбления. Во время поездки на такси на нее напал водитель.

Мужчина южной внешности отобрал у Виктории Кузнецовой пять тысяч рублей, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на неназванный источник. После инцидента водитель вытолкал женщину из автомобиля и скрылся с места преступления.

После ограбления режиссер театра написала заявление в полицию. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Отметим, что в списке актеров и режиссеров Виктория Кузнецова не значится.

Согласно данным правоохранительных органов, таксист был одет в пуховик темного цвета и темные брюки. Женщина рассказала, что на вид ему было около 50 лет.

Напомним, участники "Театра.doc" уже не в первый раз попадают в поле зрения СМИ. Ранее скандально известный художник Петр Павленский уехал из России с намерением у властей Франции политического убежища после избиения актера и попытки изнасилования его девушки.

Павленский, проявлявший симпатию к возлюбленной артиста, договорился с ним о встрече и избил его. Позднее художник пригласил "завоеванную" девушку к себе. "Она пошла. Была попытка изнасилования, ей нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни, на руках. Она вышла оттуда почти голая с изрезанными пальцами", – цитирует "Новая газета" режиссера театра Всеволода Лисовского.