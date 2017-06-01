НЛО над Уралом попало на видео

В Челябинской области пролетело НЛО. Жители маленького городка Снежинска успели снять его на видео.

Неожиданное подтверждение заявлению основателя компании Bigelow Aerospace Роберта Бигелоу о существовании инопланетян нашлось в Челябинской области. Над городом Снежинском пролетел странный объект.



Местный житель снял на видео светящееся пятно, которое появилось в ночь на 1 июня. Загадочный шар медленно двигался, а через несколько минут пропал из зоны видимости объектива камеры.

НЛО в Снежинске заметили не впервые. Некий объект был зафиксирован в небе над закрытым городом 19 июля 2011 года. Три НЛО видели и 23 июня 2012 года – тогда объекты летели с разных сторон.

Что это – игра света и тени или новейшая разведывательная техника? Мнения интернет-пользователей разделились, а вот Бигелоу абсолютно уверен: речь идет о представителях внеземных цивилизаций.