Из КНДР в Южную Корею вырвался НЛО

Солдаты южнокорейской армии открыли предупредительный огонь в сторону КНДР. Такое решение было принято военными после того, как о стороны соседа прилетел неопознанный объект.

Армия Южной Кореи заметила объект в 16:00 по местному времени (10:00 мск). Затем военные выпустили в сторону КНДР порядка 90 пуль из пулемета.

После инцидента меры авиационной безопасности на границе были усилены, сообщает агентство "Енхап". Ранее, 21 мая, Северная Корея запустила ракету из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

Для КНДР это испытание стало восьмым в текущем году. Предыдущий запуск северокорейской баллистической ракеты состоялся 29 апреля. В свою очередь США сообщили о том, что он оказался неудачным.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения США попросил главу государства Дональда Трампа в течение 100 дней не принимать жестких мер в отношении Северной Кореи. За этот период Пекин должен использовать свои рычаги давления на официальный Пхеньян.

Как писали Dni.ru, американский лидер пообещал ввести санкции против китайских компаний, сотрудничающих с КНДР, если Поднебесная не примет мер в указанный срок. Ограничения коснутся предприятий и финансовых институтов, которые работают с Пхеньяном. Ранее Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом обсудил создание на Корейском полуострове зоны, свободной от ядерного оружия.