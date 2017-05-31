Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле

Создатель надувного модуля МКС, американский бизнесмен Роберт Бигелоу сделал сенсационное заявление. По его словам, "не нужно никуда идти", чтобы обнаружить инопланетян, так как они находятся у нас перед носом.

"Я абсолютно уверен в том, что инопланетяне существуют", – сказал основатель компании Bigelow Aerospace репортеру Ларе Логан во время программы "60 минут" на телеканале CBS. Бигелоу заявил, что потратил миллионы долларов на исследования по поиску внеземной жизни.

Однако теперь бизнесмен пришел к выводу, что "не нужно никуда идти", потому что инопланетяне находятся "прямо перед носом у людей", передает Independent. На комментарий журналистки о том, что делать такие заявления рискованно, Бигелоу ответил, что его не волнует мнение тех людей, которые посчитают его сумасшедшим. "Это все равно не изменит реальность того, что я знаю", – добавил он.

Bigelow Aerospace – компания, сотрудничающая с NASA. Компания, в частности, является создателем надувного модуля BEAM (Bigelow Expandable Activity Module), который в 2016 году был развернут на МКС.

Отметим, что в последнее время вопрос существования инопланетян особенно активно обсуждается в прессе. Так, ранее в NASA рассказали о последних достижениях в области исследования космоса. В ведомстве подчеркнули, что инопланетная жизнь пока еще не открыта, однако человечество уже максимально приблизилось к этой задаче.

Кроме того, американский ученый Джейсон Райт также заявил, что инопланетяне вполне могли обитать когда-то на Луне или Марсе. По мнению исследователя, на этих планетах все еще можно обнаружить останки внеземной жизни.

