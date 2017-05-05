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В Подмосковье школьница забеременела от отца

Фото: GLOBAL LOOK press
Житель Подмосковья занялся любовью с 16-летней дочерью. После полового акта с отцом 1975 года рождения девятиклассница забеременела.
прочитано 1970 раз

Обстоятельства случившего не уточняются, информация об изнасиловании не подтверждена, передает РЕН ТВ. Родители девочки нигде не работают. Стражи порядка пока не прокомментировали ЧП.

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Аналогичный случай произошел в период с 15 марта по 2 мая в Можайском районе, сообщает агентство "Москва". Следователи установили, что 41-летний подозреваемый, проживающий в деревне Коровино Борисовского сельского поселения, изнасиловал 16-летнюю дочь.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Вскоре следователи обратятся в суд с требованием арестовать злоумышленника.

По похожему обвинению задержали 39-летнего жителя Нижнего Новгорода. По данным правоохранительных органов, в период с июня 2015 года по декабрь 2016 года он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери 2002 года рождения. 

Девочка рассказала о происходящем матери, которая обратилась в полицию. Вопреки весомым доказательствам мужчина вину не признал. До вынесения приговора он был помещен под стражу.

Напомним, что зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина хочет ужесточить наказание для растлителей детей. По мнению сенатора, им должен грозить срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Автор: Олег Шивалов5 мая 2017, 14:07

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