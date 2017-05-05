В Подмосковье школьница забеременела от отца

Житель Подмосковья занялся любовью с 16-летней дочерью. После полового акта с отцом 1975 года рождения девятиклассница забеременела.

Обстоятельства случившего не уточняются, информация об изнасиловании не подтверждена, передает РЕН ТВ. Родители девочки нигде не работают. Стражи порядка пока не прокомментировали ЧП.

Аналогичный случай произошел в период с 15 марта по 2 мая в Можайском районе, сообщает агентство "Москва". Следователи установили, что 41-летний подозреваемый, проживающий в деревне Коровино Борисовского сельского поселения, изнасиловал 16-летнюю дочь.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Вскоре следователи обратятся в суд с требованием арестовать злоумышленника.

По похожему обвинению задержали 39-летнего жителя Нижнего Новгорода. По данным правоохранительных органов, в период с июня 2015 года по декабрь 2016 года он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери 2002 года рождения.

"@Sibnovosti_ru: В Красноярске задержан педофил, изнасиловавший 8-летнюю девочку #происшествия"и всего 25 лет, таких уродов казнить надо. — Alexandra (@free_hussy) 17 августа 2013 г.

Девочка рассказала о происходящем матери, которая обратилась в полицию. Вопреки весомым доказательствам мужчина вину не признал. До вынесения приговора он был помещен под стражу.

Мне кажется нужно усилить ответственность для насильников, а педофилов просто казнить, ибо этот педофил уже потрачен для общества — Dina Kubina (@dinakuba) 28 октября 2013 г.

Напомним, что зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина хочет ужесточить наказание для растлителей детей. По мнению сенатора, им должен грозить срок вплоть до пожизненного лишения свободы.