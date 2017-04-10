Обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки арестовали в Москве

В столице арестован мужчина, обвиняемый в изнасиловании девочки в подъезде одного из жилых домов. В ходе допроса он признал свою вину, передает РИА Новости.

Следствие установило, что мужчина совершал и другие насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Москве и Истринском районе Подмосковья. В настоящее время следователи работают над выявлением других возможных эпизодов преступных действий со стороны обвиняемого.

Напомним, 3 апреля мужчина зашел в подъезд вслед за девочкой и, применив физическую силу, изнасиловал ее, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело.

