В центре Москвы изнасиловали школьницу

Поздним вечером 18 апреля к 15-летней школьнице, которая шла по Среднему Кисловскому переулку в центре Москвы подошли трое неизвестных, передает агентство городских новостей "Москва". Они отвели девочку во двор, где один из злоумышленников, угрожая ножом, изнасиловал ее. После произошедшего школьница обратилась за помощью к дежурной общежития в Крестовоздвиженском переулке, а та позвонила в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.