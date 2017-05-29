Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой

Житель Омска придумал весьма оригинальный способ уклониться от уплаты алиментов после развода. В Сеть он выложил интимные фото бывшей супруги, а после заявил, что не намерен перечислять деньги такой развратной женщине как она.

Евгения познакомилась с Александром по интернету два года назад. После этого молодые люди поженились и стали жить вместе с ее родителями. Однако после рождения ребенка мужчина вдруг резко изменился в худшую сторону, передает НТВ.

По словам Евгении, ее супруг стал злоупотреблять алкоголем. "Он стал воровать у моего отца монеты, 50 штук ради выпивки украл. Пропил свое обручальное кольцо. Он даже на моего отца мог замахнуться рукой, накричать. То есть чувствовал себя королем", – рассказала женщина.

Не выдержав такой жизни, Евгения подала на развод и потребовала от бывшего супруга алименты. Однако мужчина решил уклониться от их уплаты, выставив бывшую жену в неприглядном свете.

Мужчина создал группу в Сети и выложил туда интимные фото Евгении, сопроводив их оскорбительными комментариями. Откровенные снимки стали неожиданно популярны и за считанные дни число подписчиков страницы достигло четырех тысяч.

О том, что фото ее обнаженного тела "гуляют" по интернету Евгения случайно узнала от подруги. Теперь у женщины проблемы на работе. Начальнику не нравится мысль о том, что его продавец обуви – порнозвезда. Кроме того, Евгения переживает, что дочь вырастет и когда-нибудь узнает об этой грязной истории.

Однако Александр не спешит удалять снимки. Между тем юристы уверены, что история супругов перестала быть частной, как только попала на просторы Всемирной паутины. И мужчине за такую рекламу может грозить лишение свободы.