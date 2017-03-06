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Общество

Эротические фото морских пехотинцев США попали в Сеть

Фото: Chung Sung-Jun/Gettyimages.ru
"Голый" скандал разразился в Корпусе морской пехоты США. Кто-то из военных опубликовал в соцсети эротические фотографии коллег-женщин, ведется расследование.
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Морские пехотинцы подозреваются в размещении интимных снимков в закрытой группе в Facebook, на которую подписаны около 30 тысяч пользователей, сообщает Marine Corps Times. В это сообщество в основном входят американские и британские морпехи, а также ветераны.

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Инцидент вызвал скандал в Пентагоне: распространение подобных фото может косвенно стимулировать сексуальное насилие в рядах военных. Руководство корпуса начало внутреннюю проверку с целью выяснить, кто именно выложил в Сеть интимные снимки коллег. Для чего женщины позировали на камеру, пока тоже загадка.

Главный генерал морской пехоты Роберт Неллер осудил такое поведение. "Успех нашей морской пехоты основан на взаимном доверии и уважении. Я ожидаю, что каждый морской пехотинец будет демонстрировать высокую целостность и лояльность по отношению к коллегам как во время исполнения служебных обязанностей, так и в интернете", – заявил он.   

Автор: Светлана Сидорчук6 марта 2017, 09:08

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