Эротические фото морских пехотинцев США попали в Сеть

"Голый" скандал разразился в Корпусе морской пехоты США. Кто-то из военных опубликовал в соцсети эротические фотографии коллег-женщин, ведется расследование.

Морские пехотинцы подозреваются в размещении интимных снимков в закрытой группе в Facebook, на которую подписаны около 30 тысяч пользователей, сообщает Marine Corps Times. В это сообщество в основном входят американские и британские морпехи, а также ветераны.

Инцидент вызвал скандал в Пентагоне: распространение подобных фото может косвенно стимулировать сексуальное насилие в рядах военных. Руководство корпуса начало внутреннюю проверку с целью выяснить, кто именно выложил в Сеть интимные снимки коллег. Для чего женщины позировали на камеру, пока тоже загадка.

Главный генерал морской пехоты Роберт Неллер осудил такое поведение. "Успех нашей морской пехоты основан на взаимном доверии и уважении. Я ожидаю, что каждый морской пехотинец будет демонстрировать высокую целостность и лояльность по отношению к коллегам как во время исполнения служебных обязанностей, так и в интернете", – заявил он.